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Trendyol Süper Lig'de 6 hafta sonunda milli araya girilirken Çorum FK sürpriz bir hamleyle teknik direktör değişikliğine gitti.

ÇORUM FK UĞUR UÇAR'IN YERİNE ABDULLAH AVCI İLE ANLAŞTI

Geçen sezonun ortasında göreve getirilen ve takımı Süper Lig'e taşıyan 39 yaşındaki genç teknik adam Uğur Uçar ile yollarını ayıran Çorum FK'nın vakit kaybetmeden yeni bir isimle anlaşma sağladığı iddia edildi.

A Spor'un haberine göre; Çorum FK teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı. Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'daki son döneminde teknik ekibinde yer alan Önder Karaveli'nin de yardımcı antrenörlük görevini kabul ettiği belirtildi.

SON OLARAK TRABZONSPOR'DA İKİ FARKLI DÖNEMDE GÖREV YAPMIŞTI

Süper Lig'de uzun yıllar Başakşehir'i çalıştırdıktan sonra Trabzonspor'un başına geçen Abdullah Avcı bordo mavili ekipte iki farklı dönemde görev yapmış ve 1'i Süper Lig olmak üzere toplam 3 kupa kazanmıştı.

2 YIL SONRA SÜPER LİG'E DÖNÜYOR

Deneyimli teknik adam, genç milli takım ve Başakşehir dönemlerinde öğrencisi olan Uğur Uçar'ın yerini alarak 2 yıl sonra Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor.