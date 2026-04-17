Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışının son virajına girilirken, Abdullah Avcı’dan dikkat çekici bir değerlendirme geldi.

Tecrübeli teknik adam, zirvede kıyasıya mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor arasındaki rekabetin adil bir şekilde sonuçlanmasını umduğunu ifade etti.

62 yaşındaki teknik direktör, Acıbadem Sports Fulya’da düzenlenen “Değişen Transferler ve Scouting Dünyası” paneline katıldı. Futbolda yapay zekânın karar alma mekanizmalarındaki rolünün ele alındığı organizasyonun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“MİLLİ TAKIMDA EKSİKLER VAR”

Açıklamalarına 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı’nı tebrik ederek başlayan Avcı, turnuva takımı olmanın önemine dikkat çekti:

“Öncelikle tebrik ediyoruz. Turnuva takımı olmak önemliydi. Son üç Avrupa Şampiyonası ve sonuncusunda da bir çeyrek final var. Onun ardından da uzun yıllar sonra Dünya Kupası var. Bir turnuva takımı olmaya gidiyoruz. Takım sayısı artsa da bu kimliği kazanmak çok önemli. Mevcut oyuncu grubu genç ama aynı zamanda deneyimli. Uluslararası arenada oynayan ve büyük takımlarımızda forma giyen oyuncuların performansı bizi buraya getirdi. Hocayı ve ekibini tebrik ediyoruz. Mevki olarak eksikler olabilir, bunun üzerine çalışıyorlardır. Güzel duygular yaşattılar. Haziran ayını dört gözle bekliyoruz. Orada da başarılar diliyorum.”

“GALATASARAY AVANTAJLI”

Süper Lig’deki üçlü yarışa da değinen Avcı, son haftalarda zihinsel gücün belirleyici olacağını vurguladı:

“Rekabette takım sayısının fazla olması güzel. Son haftalara gelindikçe kayıplar yaşanabiliyor. Çünkü bu süreçte fizik ve taktikten çok zihinsel dayanıklılık öne çıkıyor. Yarış devam ediyor. Galatasaray’ın iki puanlık bir avantajı var. Fenerbahçe önemli bir moral kazandı, Trabzonspor ise sezon başından beri yarışın içinde. Keyifli bir süreç yaşanıyor. Hak edenin kazandığı bir lig sonu bekliyorum. Lig bitecek, üç gün sonra yeni sezon hazırlıkları başlayacak. Senaryolarla değil, sahaya odaklanarak bu oyunu izlemek bizi daha mutlu eder.”

FATİH TEKKE VE NURİ ŞAHİN’E ÖVGÜ

Fatih Tekke ve Nuri Şahin hakkında da konuşan Avcı, iki teknik adamın gelişiminden memnun olduğunu dile getirdi:

“Potansiyelli teknik direktörler. Biri eski oyuncum, diğeriyle de iletişim halindeyim. Son derece iyi gidiyorlar. Kendilerini geliştirmeye çalışan ve bulundukları kulübe katkı sağlayan isimler. Umarım üzerine koyarak devam ederler.”

KARİYERİNE DAİR MESAJ

Kariyer planlamasına ilişkin soruya da yanıt veren deneyimli teknik adam, kendisini heyecanlandıracak bir proje beklediğini söyledi:

“Uzun yıllar çalıştım. Üç takımda görev yaptım ve hep hedefi olan ekiplerde bulundum. Doğru bir kariyer planlamasıyla, beni heyecanlandıracak bir projenin içinde olmak isterim. Doğru zamanda, doğru yerde… Şu an için seminerler, organizasyonlar ve maç izleyerek zaman geçiriyorum. Hayırlısı diyelim.”