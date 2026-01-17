SDG/PKK'nın Fırat'ın doğusu ve batısı üzerinden algı yaptığını bunun bir geri çekilme olmadığını aksine örgütün kurumsallaşması anlamına geleceğini yazdı.

Ağar, örgütün, Fırat'ın batısını geçici bir cephe olarak gördüğünü, Fırat'ın doğusunu ise kalıcı, meşru, korunacak bir yapı olarak gördüğünü ifade etti.

Bu olay PKK/SDG'nin özerk yapısını kurumsallaştırma hamlesidir diyen Ağar şu ifadeleri kullandı:

Yani “çekiliyoruz” söylemi aslında şunu söylüyor: “Asıl alanımız Fırat’ın doğusu. Burayı tahkim ediyoruz.” Bu; tasfiye değildir. Dağılma değildir. Yenilgi hiç değildir. Bu; yeniden yığınaklanma ve özerk yapıyı kurumsallaştırma hamlesidir.

Halep–Şeyh Maksud–Eşrefiye ve Deyr Hafir–Meskene'nin “kontrollü gerilim /pazarlık/ kontrollü boşaltma” alanları olduğunu dile getiren Ağar, "Asıl hedef, bölünmenin normalleştirilmesidir" dedi.

Normalleştirilen şey şudur:

“Fırat’ın doğusu ayrı, özel ve dokunulmaz bir alan” Bu fikir yerleşirse, bölünme fiilen başlamış demektir.

PKK/SDG’nin 3 ayaklı tuzağı çalışıyor:

Ayrıştırma.

“İyi niyet” dosyası.

Baskı ve ters suçlama.

Halep'ten çekilme, "Şam'a; anlaşmaya veran biziz, Türkiye’ye; gerilimi düşüren biziz, Batı’ya asıl partner biziz" mesajıdır.

Eğer Fırat’ın doğusu dokunulmazlaşırsa, özerklik talepleri, federasyon pazarlıkları; sınır, kaynak, kapı tartışmaları çok daha “makul” gösterilir.

"Bu stratejik bir hatadır"

Sizlere kritik uyarı; Bu hamle; “gerilim düştü” diye okunursa algı tuzağıdır. “SDG geri adım attı” diye okunursa stratejik hatadır. “Sorun Halep’le sınırlıydı” diye görülürse jeopolitik körlük olur.

"Bu bir geri çekilme değil; zaman kazanan, alan ayıran, masayı güçlendiren bir manevradır" diyen Ağar, "Tuzak sadece sahada değil, zihinlerde kurulmaktadır" ifadelerini kullandı ve Türkiye için şu çağrıda bulundu: