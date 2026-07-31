Kaynak: Haber Merkezi

İspanya ile Fas sınırındaki Ceuta kentinde tırmanan düzensiz göç krizi, küresel siyasette göçün bir baskı aracı olarak kullanımını yeniden gündeme getirdi. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından yaptığı kapsamlı analizde, Ceuta’da yaşananların arka planındaki jeopolitik denkleme ve göçün bir "hibrit savaş silahı" olarak nasıl kullanıldığına dikkat çekti.

"GÖÇMEN KARTI BİR ŞANTAJ VE BASKI ARACIDIR"

Göç hareketlerinin devletler tarafından yönlendirildiğinde ciddi bir tehdide dönüşebileceğini belirten Ağar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Göçmen kartı; baskıdır, tehdittir, şantajdır, istikrarsızlık üretme aracıdır ve gerektiğinde karşı tarafı hizaya getirmek için kullanılan hibrit bir güç unsurudur. İyi kurgulanmış ve yönlendirilmiş düzensiz göç; demografik, sosyolojik, ekonomik, siyasi ve güvenlik boyutları bulunan stratejik bir tehdide dönüşebilir."

Türkiye’nin son 15 yılda yaşadığı tecrübenin göçün doğurabileceği ağır sonuçları açıkça ortaya koyduğunu ifade eden Ağar, Ceuta’nın ise bu durumun Avrupa açısından en yalın ve güncel örneklerinden biri olduğunu kaydetti.

KRİZİN ARKA PLANINDA DERİN JEOPOLİTİK DENKLEM

Ceuta krizinin yalnızca Fas’ın bir sınır politikası olarak okunmasının eksik olacağını savunan Ağar, meselenin daha geniş bir jeopolitik çerçevede ele alınması gerektiğini belirtti. Analizde öne çıkan başlıklar şöyle:

BAT SAHRA VE İSRAİL İLE NORMALLEŞME

ABD'nin Trump döneminde Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini tanıması ve ardından Fas'ın İbrahimi Anlaşmaları çerçevesinde İsrail ile normalleşmesi bölgedeki güç dengelerini değiştirdi.

İspanya'nın Filistin Tavrı: Madrid yönetiminin Gazze Savaşı sonrasında Filistin konusunda aldığı net ve İsrail'i eleştiren tutum, İspanya'yı yeni bir jeopolitik baskı alanının içine çekti.

ABD veya İsrail'in göç hareketini doğrudan organize ettiğine dair açık bir kanıt olmadığını belirten Ağar, "Jeopolitikte asıl belirleyici olan operasyonu kimin yaptığı değil; hangi stratejik ortamın oluşturulduğu ve ortaya çıkan tablodan kimin kazanç sağladığıdır" ifadelerini kullandı.

HİBRİT SAVAŞ ÇAĞI: SİLAH İNSAN DEĞİL, YÖNLENDİRİLEN İNSAN HAREKETİ

21'inci yüzyılda devletlerin sadece ordularla savaşmadığına dikkat çeken Ağar; enerji, finans, bilgi ve göçün birer güç çarpanı olarak kullanıldığını vurguladı. Suriye iç savaşının başından bu yana Türkiye'nin de bu stratejik tablonun ağır bedellerini ödediğini hatırlatan Ağar, analizini şu kritik soruyla tamamladı:

"Düzensiz göçü gerçekten kim yönetiyor? Sınırı geçen çaresiz insanlar mı? Yoksa o insan hareketlerini kendi jeopolitik hedefleri doğrultusunda yönlendiren, teşvik eden, kullanan veya istismar eden devletler, istihbarat servisleri ve güç odakları mı?

21’inci yüzyılın hibrit savaşlarını anlamak isteyen herkes, önce bu sorunun cevabını aramalıdır. Çünkü hibrit savaşlarda çoğu zaman silah insan değil; yönlendirilen insan hareketidir."