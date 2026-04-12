Trendyol Süper Lig'in 29'uncu haftasında evinde Kocaelispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da maç sonu milli oyuncu Abdülkerim Bardakçı açıklamalarda bulundu.

ABDÜLKERİM BARDAKÇI: 'TÜM AVANTAJ BİZDE'

Abdülkerim Bardakçı maç sonu şunları söyledi:

"İlk öncelikle içeride önemli bir puan kaybettik. Taraftarımızdan özür dileriz. Çok iyi desteklediler. Kötü oynadık. Yapacak bir şey yok. Tüm avantaj bizde. 2 puan öndeyiz. İçeride oynayacağız rakibimizle. Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Kimse merak etmesin.

Fiziksel ve mental bir yorgunluk olabilir. Benim düşüncem, herkesin bir tık daha sorumluluk alması lazım. Şampiyon olacağız. Taraftarlarımız hiç merak etmesin."