

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecikli sporcu Abdulkerim Akdaş, Okul Sporları Atletizm Gençler A-B Grup Müsabakaları gülle atma kategorisinde şampiyon oldu.

Okul Sporları Atletizm Gençler A-B Grup Müsabakaları 24–25 Nisan tarihlerinde Kocaeli’de düzenlendi.

Abdulkerim Akdaş, müsabakaların Genç Erkekler A kategorisi gülle atma branşında şampiyon oldu.

Sporcu bu önemli başarısıyla 16–17 Mayıs tarihlerinde Eskişehir’de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Sporcumuzu ve antrenörümüz Sercan Ocak’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.” dedi.