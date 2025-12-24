Ankara'da Esenboğa Havalimanı'ndan dün akşam havalandıktan sonra hava kontrol merkezine elektrik arızasından kaynaklı "acil durum" bildiren ve "acil iniş" talebinde bulunan Falcon 50 tipi jet, Haymana ilçesine bağlı Kesikkavak köyünde boş araziye düştü.

Uçakta Libya Genelkurmay Başkanı, Libya Kara Kuvvetleri Komutanı ile birlikte toplamda 5 yolcu bulunduğu öğrenildi. Uçakta bulunan 5 yolcu hayatını kaybetti.

'TARAFSIZ BİR ÜLKEDE İNCELENECEK'

Enkaz alanında yapılan inceleme neticesinde uçağın ses kayıt cihazı (Cockpit Voice Recorder-CVR) ve veri kayıt cihazı (Flight Data Recorder-FDR) bulunduğunu belirten Uraloğlu, incelemenin başka bir ülkede olacağını açıkladı. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ön rapor çalışması başlatılmış olup ses kayıt cihazı (Cockpit Voice Recorder-CVR) ve veri kayıt cihazı (Flight Data Recorder-FDR) yapılacak ilk incelemenin ardından uçağın düşüş nedeninin belirlenmesi için ses kayıt cihazı ve uçuş veri kayıt cihazının incelenmesi tarafsız bir ülkede gerçekleştirilecektir" dedi.