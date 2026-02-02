Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Epstein dosyalarında adı geçen ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik bir şantaj ya da komplo ihtimalini dile getirdi.

Selvi, Trump’ın İsrail’in politikalarıyla ters düştüğü her dönemde Epstein belgelerinin yeniden gündeme gelmesini “manidar” bulduğunu söyledi.

“Trump ne zaman İsrail’in hedefleriyle çelişse, Netanyahu’ya ne zaman ‘Makul ol Bibi’ dese Epstein furyası başlıyor” diyen Selvi'nin 'şantaj' iddiasında bulunduğu yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

"Komplo teorilerini sevmem. Ancak tesadüflerin dahi planlı olduğu Ortadoğu’da yaşıyorsanız kafanızı kuma gömemezsiniz.

Trump ne zaman İsrail’in hedefleriyle ters düşse, Netanyahu’ya ne zaman “Makul ol Bibi” dese Epstein furyası başlıyor. Biz, Epstein’i sapık ilişkiler ağı olarak görüyoruz ama ortaya çıkan belgelerden devasa bir istihbarat ağı olduğu anlaşılıyor. Dünyanın hangi tarafında gizli bir operasyon yapılmışsa mutlaka Epstein’le bağlantı kurulmuş. İstihbaratta buna “Bal tuzağı” deniliyor. Ama Epstein ondan öte bir işleve sahip. Doğrudan Mossad’ın şantaj adası olarak kullanılmış.

Bakalım hangi ülkede kimlere Epstein şantajı yoluyla ne tür operasyonlar yaptırdılar.

İsrail, Netanyahu bir an önce İran’ın vurulması için çaba gösteriyor. Trump ise İran’ı vurma planında İsrail’i dışarıda tutuyor. Güç yoluyla İran’dan isteklerini elde etmeye çalışıyor. ABD, bunu Küba’ya karşı “Domuzlar Körfezi Çıkarması”nda kullanmıştı. Sovyetlerin güçlü olduğu bir dönemde Küba’nın etrafını ablukaya almışlardı. Trump da Lincoln savaş gemisini göndererek İran’ı ablukaya almaya başladı.

Trump’ın İran’a müdahalesi geciktikçe Mossad’ın elindeki Epstein dosyası açılmaya, Trump’la ilgili yeni iddialar ortaya saçılmaya başlanıyor. Zamanlama ilginç değil mi?"

JEFFREY EPSTEİN OLAYI NEDİR?

Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanmış, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Epstein'in açıklanan dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.