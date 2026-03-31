Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yeniden genel başkanlık yolunu açacak olan CHP Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada dosyayı “konusuz kalması” ve “aktif husumet yokluğu” gerekçeleriyle reddetmişti. Ancak kararın istinafa taşınmasıyla birlikte süreç yeniden kritik bir aşamada. İlk derece mahkemesinin ret kararının ardından dosyanın istinafa taşınması, kulislerde de etkisi gösterdi. Gözler istinaftan çıkacak kararda.

‘MUTLAK BUTLAN’ İHTİMALİ YENİDEN MASADA

Kulislerde, istinaf mahkemesinin yerel mahkeme kararını bozabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Bu durumda ya dosya yeniden görülmek üzere alt mahkemeye gönderilecek ya da üst mahkeme doğrudan karar verebilecek.

Bu ihtimaller, “mutlak butlan” tartışmasını yeniden siyaset gündeminin merkezine taşıdı.

‘BU KEZ İŞ CİDDİYE BİNDİ’

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında konunun bu kez daha ciddi bir aşamaya geldiğini ifade etti. Selvi, daha önce kamuoyuna yansıyan bazı iddiaların doğrulanmadığını hatırlatarak Ankara kulislerinde farklı bir hava oluştuğunu söyledi.

Abdülkadir Selvi, istinaf sürecinin nasıl ilerleyeceğinin henüz netleşmediğini, ancak gelişmelerin yakından takip edildiğini de vurguladı.

İstinaf mahkemesinden CHP Kurultayı’nın iptaline ilişkin çıkacak olası bir kararın yaratacağı hukuki ve siyasi sonuçlar şimdiden merakla bekleniyor.