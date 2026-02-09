Ekonomik kriz, art arda gelen zamlar vatanaşları isyan ettirmeye devam ediyor. Hürriyet yazarı İktidara yakın isim Abdülkadir Selvi, vatandaşın ekonomi yönetimine olan güveninin azaldığını gösteren GENAR’ın son anket sonuçlarını açıkladı.

EKONOMİ YÖNETİMİNE GÜVEN AZALDI

GENAR’ın son anketinin sonuçlarını göz önünde bulundurarak “Asgari ücretin belirlendiği, memur ve emekli zamlarının tespit edildiği dönemde ekonomi yönetimine duyulan güveni merak ediyordum” diyerey ayrıntıları paylaşan Abdulkadir Selvi, “2026 yılında ekonomi yönetimine olan güven kısmi olarak gerilemiş durumda. Ekonomi yönetimine güvenmiyorum ve hiç güvenmiyorum diyenlerin oranı yüzde 67.6’ya çıkmış. 2025 yılının aralık ayında bu oran yüzde 64.8’di” ifadelerini kullandı.

'Ekonomi yönetimine güveniyorum' diyenlerin oranının Aralık 2025 seviyesi olan yüzde 18.5’ten Ocak 2026’da yüzde 17.6’ya gerilemiş durumda olduğunu vurgulayan Selvi, “Türkiye’nin en önemli gündem maddesi araştırmasında ise enflasyon ve hayat pahalılığı yüzde 30 üzerinden tam yüzde 28.8’le birinci sırada geliyor” ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Selvi, yazısının devamında “Ekonomi AK Parti’nin yumuşak karnı olmaya devam ediyor.” dedi.