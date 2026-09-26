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Muhalefetin dizayn edildiği iddialarıyla yaklaşılan seçimler önceisnd eiktidara yakın kalemlerden Abdulkadir Selvi, muhalefetin iddialarını doğrular nitelikte bir açıklamada bulundu.

Muhalefet belediyelerine yönelik operasyonlar, İmamoğlu’nun tutukluluk süreci ve Mansur Yavaş'ın istifasıyla CHP’de derinleşen ayrılıkların, AK Parti’nin stratejik olarak en avantajlı olduğu "çok adaylı" siyasi iklimi yarattığını söyledi.

Selvi yazısında, muhalefetin en güçlü figürlerinden biri olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinde bulunması ve devam eden yargılamalarına dikkat çekerken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasıyla muhalefetin "ortak aday" planının büyük bir darbe aldığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı adaylığı için Özgür Özel'in isminin öne çıktığını belirten Selvi'nin, "Bir köyde çok muhtar adayı varsa mevcut muhtar seçimde her zaman daha şanslıdır" değerlendirmesi, yaklaşan seçimlerin temel dinamiğine işaret ediyor.

Abdulkadir Selvi'nin açıklaması şöyle: