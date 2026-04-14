Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Terörsüz Türkiye" sürecinin bölgesel savaş riskleri karşısında stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, hükümetin yasal süreç için düğmeye bastığını yazdı. Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti MKYK’da kurmaylarına verdiği “Artık yasal sürece Bismillah demenin zamanı geldi” talimatıyla sürecin hızlandığını belirtti.

İRAN SAVAŞI VE ZAMANLAMA VURGUSU

Selvi yazısında, bölgedeki İran geriliminin Türkiye’nin başlattığı sürecin ne kadar haklı olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti. Trump’ın İran’a karşı Kürt grupları ve SDG’yi kullanma planlarının, Türkiye’nin adımları ve Kürtlerin sağduyusuyla boşa çıkarıldığını savunan Selvi, “Eğer süreç başlamasaydı, küresel güçlerin Kürtleri kullanma planı tutabilirdi” değerlendirmesinde bulundu.

PKK KANDİL’DE DÜZENLEME BEKLİYOR

Sahadaki son durumu aktaran Selvi, PKK’nın Türkiye’den ve Suriye’den çekilen unsurlarının Kandil’de toplandığını ifade etti. Örgütün nihai silah bırakma adımı için yasal güvence beklediğini kaydeden Selvi, şu detayları paylaştı:

PKK; Sincar, Zap ve Metina’daki bazı mağaraları boşalttı ancak henüz tam bir çekilme gerçekleşmedi.

Örgüt üyeleri, silah bıraktıktan sonra hangi hukuki statüye tabi olacaklarını bilmek istiyor.

"CEZALANDIRICI DEĞİL, ÇÖZÜM ODAKLI"

Mayıs ayında Meclis’e gelmesi beklenen infaz düzenlemesine dair mutfakta çalışmaların son aşamaya geldiği belirtiliyor. Selvi’nin aktardığı bilgilere göre taslağın ana hatları şöyle şekilleniyor:

Silahlı eyleme karışmamış olanlar ile katılmış olanlar arasında ayrım yapılacak. Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan gibi isimlerin Türkiye’ye dönmesi söz konusu olmayacak. Silah bırakanlar, Şeyh Said yasası modelinde olduğu gibi 3 ile 5 yıl arasında izlemeye tabi tutulacak.

BAHÇELİ’NİN "OYALANMA" UYARISI VE STRATEJİK BAKIŞ

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin “Oyalanmaya gerek yok” sözlerini hatırlatan Selvi, İsrail’in bölgedeki faaliyetlerine dikkat çekerek zaman kaybedilmemesi gerektiğini vurguladı. Yazısını, “50 yıllık kanlı prangadan kurtulmak” hedefiyle bitiren Selvi, meselenin birkaç yıl az veya çok hapis yatılması değil, Türkiye’nin terör sorununu tamamen kökten çözmesi olduğunu ifade etti.