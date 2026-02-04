"Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan yeni çözüm sürecinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışları ve terör örgütü PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan'ın çağrıları gelmeye devam ediyor.

Çözüm sürecinde bir tıkanmanın yaşandığı tartışılırken MHP lideri Bahçeli, dün yaptığı çıkış ile Öcalan'a umut hakkı, Selahattin Demirtaş'a tahliye, kayyumların da sonlandırılması çağrısı yaptı.

'SURİYE TAMAM SIRA KANDİL’DE'

MHP lideri Bahçeli'nin çıkışına iktidar kanadından henüz açıklama gelmezken AKP'ye yakınlığı ile bilinen Hürriyet gazetesi köşe yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısını "Suriye tamam sıra Kandil’de" başlığı ile yayımladı.

Selvi, köşe yazısında sürece ilişkin "Terörsüz Türkiye halkasının tamamlanması için Kandil’deki terör baronlarının da tasfiye edilmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

Selvi'nin köşe yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

Kandil, Öcalan’ın çağrısına uyacağını açıkladı ve PKK’yı feshetme kararı aldı. Ama ondan sonra Kandil’de darbe mekaniği işledi. 'Dükkânı Kandil’de kapatır, Rojova’da açarız' diye plan yapanlar Suriye’deki süreci sabote etmeye çalıştılar. Ama başarılı olamadılar.

KCK yöneticilerinin sayısı 200 civarında. Ama Murat Karayılan, Cemil Bayık, Bese Hozatgibi üst düzey isimlerin sayısı 20’yi buluyor. Bunlar üçüncü bir ülkeye mi gidecek, yoksa Irak’ta KYB bölgesinde mi barınacaklar onu zaman gösterecek. Öcalan’ın da bu konuda çalıştığı söyleniyor. Sıra Kandil’e geliyor. Kandil tasfiye edilmeden bu süreç tamamlanamaz.