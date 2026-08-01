Premier Lig'in yeni ekiplerinden Hull City'de forma giyen Abdülkadir Ömür, Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

'PREMIER LİG'DE OYNAMA ŞANSI TEKRAR AYAĞIMA GELDİ'

Kamp dönemini değerlendiren milli futbolcu, geçmişte kaçırdığı fırsata dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Talihsiz başlamıştı benim için kamp ama bu kampın benim için ne kadar önemli olduğunun farkındaydım çünkü böyle bir şansı yıllar önce kaçırmıştım. Burada tekrardan Premier Lig'de oynama şansı ayağıma geldi."

'KENDİMİ GÖSTERMEM GEREKİYORDU'

Hazırlık sürecinde çok çalıştıklarını belirten Abdülkadir Ömür, takımın sezona hazır gireceğine inandığını söyledi.

Tecrübeli futbolcu, "Bunun için kampta kendimi gösterebilmem gerekiyordu. İyi geçen bir kamp oldu. Çok ağır antrenmanlar yaptığımız için bu hazırlık maçlarında tam istediğimiz performansı gösteremedik ama sezon başlayana kadar hazır olacağımızı düşünüyorum." dedi.