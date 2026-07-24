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Kaynak: AA

ABD'nin West Virginia eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde bu hafta 2 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. West Virginia Valisi Patrick Morrisey'in ofisinden, eyalette etkili olan şiddetli yağışlara ilişkin açıklama yapıldı. Eyalette yağışların yol açtığı sellerde bu hafta 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, bu kişilerin nerede ve nasıl öldüğüne dair detay paylaşılmadı.

'ACİL DURUM İLAN EDİLDİ'

Vali Morrisey, önceki gün düzenlediği basın toplantısında seller nedeniyle 100'den fazla kişinin kurtarıldığını, kayıp olduğu değerlendirilen kişilere ulaşılması için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti. Sel nedeniyle eyalet genelindeki 55 bölgenin tamamında "acil durum" ilan edildiği bilgisini paylaşan Morrisey, en ağır hasar görülen bölgelere 500 Ulusal Muhafız personelinin sevk edildiğini açıklamıştı.