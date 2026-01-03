ABD’nin “Uyuşturucu devleti” olmakla suçladığı Maduro yönetimindeki Venezuela’ya saldırı düzenleyerek bir çok askeri noktayı hedef aldı ve yapılan operasyonlarla Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırıldığını duyurdu.

Latin Amerika'da yaşanan bu gelişme Türkiye siyasetinin gündem konusu oldu. Bir çok parti saldırıyı emperyal işgal olarak değerlendirirken, özellikle Maduro ile iyi ilişkileri olan Erdoğan'ın sessiz kalması dikkatleri üzerine çekti.

ERDOĞAN VE AKP CEPHESİ SESSİZ

Maduro'nun kaçırıldığının duyurulmasından sonra gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'daydı. Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "2025 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması" programında ihracat üzerine değerlendirmelerde bulunurken Maduro konusunda sessizliğini korudu.

ÖZEL, ERDOĞAN'IN SESSİZLİĞİNİ ELEŞTİRDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'ın dostum kardeşim dediği Maduro hakkında tek kelime edememesini eleştirdi. Özel, Çankırı Mitinginde değerlendirmelerde bulundu.

"Buradan açıkça söylüyorum: Maduro seçimleri adil ve güvenli yapmadığında, muhalefetin itirazlarına kulak kabartmadığında Maduro yanlış yapıyordu. O günlerde Erdoğan “dostum, kardeşim Maduro” diyordu. Bugün Erdoğan’ın her lafını yiyip sustuğu, randevu almak için kıymetli toprak elementlerimizi feda ettiği Trump’ın Venezuela’ya darbesine, alıp da ülkesinden kaçırmasına tek kelime edememiştir. Herkes görsün ki Maduro yanlış yaparken de yanlışa yanlış diyememiştir. Bugün yanlış Venezuela’ya yapıldığında, bugün Amerika BM sistemini altüst ettiğinde de tek bir kelime edememektedir. Bir danışmanı tweet atmış, tweetini sildirmişlerdir.

Erdoğan’a bir kez daha sesleniyorum; sen Trump’tan korkan, meşruiyeti onun 'oval ofisi’nde arayan, doğruya doğru demeyen, sıkışınca tükürdüğünü yalayan bir siyasetin insanısın. Biz 6’ncı Filo’yu denize dökenlerin, Kıbrıs işgalinde hepsine kafa tutanların, biz geldiklerinde birileri kırmızı halı serenlerin karşısında “geldikleri gibi giderler” diyen anti-emperyalistlerin partisiyiz" ifadelerini kullandı.

SAADET PARTİSİ: AÇIK BİR EMPERYAL SALDIRI

ABD’nin Venezule’ya yaptığı saldırıyı ‘açık bir emperyal saldırı’ olarak değerlendiren Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, uluslararası hukukun ayaklar altına alındığını belirtti.

Arıkan yaptığı paylaşımda

“ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırısı, açık bir emperyal saldırıdır. Uluslararası hukuku ayaklar altına alan bu pervasızlık; silah zoruyla ülke dizayn etme hastalığının yeni bir tezahürüdür. Hiçbir güç, bir halkın iradesine bomba yağdırarak “demokrasi” dersi veremez. Bu saldırganlığı, çifte standartlı küresel zorbalığı ve kan üzerinden siyaset kuran anlayışı en sert şekilde kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

ERBAKAN: 'ABD’NİN VENEZUELA İŞGALİNİ, HUKUK TANIMAZLIĞINI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD’nin Venezuela’ya karşı sergilediği saldırgan tutumun dünya barışını tehdit ettiğini belirtti.

Erbakan sosyal medyadan yaptığı açıklamada

“Gazze’deki soykırımın suç ortağı ABD’nin Venezuela işgalini en güçlü şekilde kınıyoruz! Sapkın Siyonizm anlayışının iki temsilcisi Trump ile Netanyahu, yılbaşını Mar-a-Lago'da çılgınca kutladıktan sonra, yeni yıla çok hızlı giriş yaptılar.

İran’daki sokak olaylarına tam destek veren Trump, bu ülkeyi yine vuracağını, “(Hedefe) kilitlendik, cephanelerimiz yüklü ve fırlatmaya hazırız!” diyerek ilân etti. Hemen arkasından da Venezuala’ya saldırı ve Devlet Başkanı Nicalos Maduro ile eşini CIA operasyonu ile ülkeden kaçırma eşkıyalığı geldi.

Mesajlar açık, tehdit açık… Soykırım ikilisinin tehditleri ve saldırganlığı sadece bazı ülkeler için değil, bütün dünya için! Yeniden Refah Partisi olarak; zulme karşı durmayı, mazlumun yanında saf tutmayı ve adil bir dünya düzenini savunmayı esas alan Milli Görüş anlayışımız gereği, Gazze’deki soykırımın suç ortağı ABD’nin Venezuela işgalini, hukuk tanımazlığını en güçlü şekilde kınıyoruz. Yıllardır ağır ambargolar ve yaptırımlarla kuşatma altına alınan Venezuela halkı, bugün açık bir şekilde cezalandırılmakta; bir milletin iradesi hiçe sayılmakta, bütün kaynaklarına çökülmek istenmektedir! ABD’nin Venezuela’ya karşı sergilediği saldırgan tutum yalnızca bu ülkeyi değil, uluslararası hukuku ve dünya barışını da tehdit etmektedir.

Güçlünün haklı sayıldığı bu adaletsiz düzen; insanlığı daha fazla kaosa, yoksulluğa ve çatışmaya sürüklemektedir. Yeniden Refah Partisi olarak; emperyalizmin ve haksızlığın her türlüsüne karşı kararlılıkla mücadele edeceğimizi, mazlum milletlerin yanında, zalimlerin karşısında olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna açıkça ilan ediyoruz.

İnanıyoruz ki dünya; baskı, tehdit ve sömürüyle değil, haklının güçlü olduğu Adil Bir Dünya anlayışıyla huzura kavuşacaktır. ABD-İsrail Soykırım ikilisinin Venezuela’ya ve diğer hedef ülkelere yönelik eşkıyalıklarını reddediyor; uluslararası toplumu bu zulme karşı açık, net ve ilkeli bir duruş sergilemeye davet ediyoruz” dedi.

TKP'DEN EYLEM ÇAĞRISI

Venezuela halkının yanındayız paylaşımı yapan Türkiye Komunist Partisi, emperyalizm karşıtlarını saat 18.00’da Ankara'da ABD Büyükelçiliği önüne çağırdı.

TKP ayrıca sosyal medya hesaplarından bu saldırının bir halkın özgür iradesine saldırı olduğunu belirten bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada:

“Venezuela halkının yanındayız! ABD Karayipler'de aylardır tırmandırdığı askeri gerilimi Venezuela’ya açıktan ilan ettiği savaşla yeni bir boyuta taşıdı. Venezuela’ya başlatılan hava saldırısı ABD emperyalizminin kural tanımazlığının ve küstahlığının açık bir göstergesidir.

Tehdit ve şantajla sonuç alamayan ABD yönetimi bir kez daha zora başvurmayı tercih etmiştir. Bu saldırı, bir halkın özgür iradesine ve siyasi tercihlerine saldırıdır. ABD’nin, en başta sosyalist Küba’nın emperyalizme karşı başı dik duruşu ve Latin Amerika halklarının anti-emperyalist duyarlılıkları dolayısıyla bir türlü istediği gibi dizayn edemediği bölgeyi teslim almaya dönük hamlesidir. Bu saldırı, uluslararası hukukun açıkça ihlal edilmesi demektir ve toplumsal ve tarihsel olarak tamamen gayrimeşrudur.

Türkiye Komünist Partisi, ABD’nin sürmekte olan saldırılarının karşısında, Venezuela halkının yanındadır. Egemenlik hakkına şimdiye dek inatla sahip çıkan Venezuela halkının ABD saldırılarını bir kez daha boşa çıkaracak toplumsal kaynaklara sahip olduğuna inanıyoruz. Venezuela halkının yarınını belirleyecek olan emperyalizmin dayattığı gelecek tasarımı değil, bağımsızlık ve sosyalizm mücadelesi olacaktır. Kahrolsun ABD emperyalizmi!” ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

Türkiye İşçi Partisi’nin yayınladığı destek mesajına alıntı yapan genel başkan Erkan Baş, ABD’yi işgalci şımarık sürüsü olarak değerlendirdi

Erkan Baş paylaşımında

“Erdoğan’ın dostu, barış meleği görünümlü katil Trump ve emrindeki haydutlar Venezuela’ya bombalarla “demokrasi” götürmeye kalkıyor.

Biliyoruz ki bu emperyalist saldırının arkaplanında ABD’nin Latin Amerika’yı babasının çiftliği zannetmesi, Venezuela’nın doğal kaynaklarını kendi malı gibi görmesi yatıyor. Suriye’de, Filistin’de, Irak’ta çoluk çocuk demeden katliamlar yaparken hep böyle düşünüyordu şımarık işgalci sürüsü! İşgalciler karşısında Venezuela halkıyla dayanışma duygularımızı paylaşıyorum.

Gönülden inanarak söylüyorum: Tüm dünya emekçilerinin kararlı direnişiyle Yankee’lerin kaderi yeni Vietnam’lar yaşamak olacaktır” dedi.

AKP'nin yanı sıra MHP, DEM Parti, İYİ Parti gibi partiler yaşanan gelişmeler hakkında bir açıklama paylaşmadılar...