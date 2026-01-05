ABD Başkanı Donald Trump, geçen cumartesi günü Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun eşiyle birlikte ele geçirilip ülkeden kaçırıldığını sosyal medyadan duyurdu.

Yatağından eşi Cilia Flores ile birlikte gözaltına alınan Maduro'yu taşıyan uçak New York Stewart Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Elleri bağlı bir şekilde uçaktan indirilen Maduro'nun kafasına çuval geçirildiği ve etrafının federal ajanlar tarafından görüntülendi.

Türkiye'den itidal çağrısı gelirken, Venezuela'nın müttefiki Rusya, ABD saldırılarının “bağımsız bir devletin egemenliğinin ihlâli” olduğunu belirtti.

ABD’nin Venezuela saldırısı Türk siyasetinde yeni tartışmaya yol açtı.

SİYASETİN YENİ KAPIŞMASI: ‘AMA MADURO DA…’ KAVGASI!

Öncelikle, “Ama Maduro da…” diyenlerle başlayalım.

İlk isim, DEM Parti siyasetinden aday olup milletvekili olamayan Hasan Cemal…

Hasan Cemal T24’teki yazısında “Evet, Maduro rezil bir diktatör ama Trump'ın yaptığı da dünyayı daha

kötü zamanlara sürükleyebilecek bir ahmaklık!” ifadelerini kullandı.

Hasan Cemal’in başlattığı furyaya katılan isimlerden biri ise CHP’nin dış politika alanındaki en yetkili isimlerinden Namık Tan…

Namık Tan, CHP’nin ABD’nin Venezuela saldırısıyla Maduro ve eşinin kaçırılması gelişmeleri karşısında nasıl bir politika izlemesi gerektiğine dair bir bilgi notu hazırladı.

CHP’li Tan “Maduro’nun makbul bir insan olmadığı ve ülkesini bir felakete sürüklediği konusunda kimsenin şüphesi yok. Ancak, uluslararası hukuk, kendini yeterince güçlü gören herhangi bir devlet başkanına sevmediği bir lideri kuvvet kullanarak değiştirme veya canı istediği ülkeyi işgal etme hakkını vermez” ifadelerini kullandı. CHP’li Namık Tan da “ancak” ifadesini kullanan isimlerden biri oldu.

Yine CHP’den Venezuela için “ama” ya da “ancak” diyenlere çok sert tepki geldi.

CHP Parti Meclisi Üyesi İlhan Cihaner, Venezuela ile ilgili şu açıklama açıklamayı yaptı:

“Emperyalizm karşısında tarafsızlık mümkün değildir. Ya egemenlik, yağma ve savaşın tarafındasınızdır ya da ezilenlerin tarafındasınızdır.”

Venezuela da yaşanan ‘gelişme’ değil yağma amaçlı kaba bir işgaldir. Ortada ‘taraflar’ yok, vahşi bir saldırganla egemenlik hakları ve ulusal varlıkları gasp edilmeye çalışılan bir halk var. Gazze soykırımını bile durdur(a)mayan, çoktandır emperyalizmin meşrulaştırılmasına hizmet eden ‘uluslararası hukuka’ topu atmak, BMGK’ den girişim beklemek dolaylı olarak bu saldırıyı desteklemektir.

İlk elden yapılacak şey Venezuela halkını, yağma işgaline karşı direnişe çağırmak ve dayanışma içerisinde olunacağını duyurmak olmalıydı. Bu kaba saldırganlık başladığı yerde püskürtülmelidir!

Bir de ‘ama Maduro da…’ diye başlayan cümleler kuranlar var ki, yorumları ile birlikte yerleri çöplüktür!”

İlhan Cihaner’in değerlendirmesinde “Bir de ‘ama Maduro da…’ diye başlayan cümleler kuranlar var ki, yorumları ile birlikte yerleri çöplüktür!” dikkat çekti.

Belli ki CHP içerisinde ABD’nin Venezuela saldırısı konusunda tek bir yaklaşım ve değerlendirme söz konusu değil…

Bakalım önümüzdeki günlerde bu “ama Maduro da…” kavgası büyüyecek mi?