ABD, Donald Trump'ın emriyle Venezuela'ya saldırdı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro kaçırılarak New York'a getirildi. Trump Venezuela'yı kendilerinin yöneteceğini söyledi. Dünyada geniş yankı bulan bu saldırının detaylarını Ardan Zentürk anlattı.

Zentürk'ün Youtube yayınında anllattığı Venezuela saldırısının detayları şöyle:

"Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın öteden beri gerçekleştirdiği seçenekler çerçevesinde güçlü olanın hukukunun uygulandığı, güçsüz olanın ise hakkını bile korumakta acizlik sergiledi. bir kimlikle karşı karşıya. Bu esasında küresel sistemin kurallara dayalı yapılanmasının da ötesinde adeta 19. yüzyılın sömürgecilik çağının ben yaptım oldu bitti kavramına geri gibi bir durum. Şimdi anlıyoruz. Amerikan başkanı neden esasında Ukrayna'da işgalci ve saldırgan bir kimlik taşıyan Rus lideri önemsediğini, onu güçlü gördüğünü ve özellikle Zelenski, Putin Tahterisinde neden saldırgan ve işgalci olanla ona karşı direnmeye çalışanı bir tuttuğunu esasında Donald Trump'ın beyin kimyası Rus lider Putin'den farklı değil. İkisi de kolay saldırabiliyorlar ve kolay hukuku çiğneyebiliyorlar. Kasım ayı başı itibariyle USS Gerald Ford isimli dev uçak gemisiyle dev bir filoyu Karayipler Denizi'ne indiren bu arada yayınladığı Ulusal Güvenlik Stratejisi 20026 ile dünyanın geri kalan bölgelerinden çok Amerika kıtasına çekileceğini ve Monro Doktrinin de olduğu gibi Latin Amerika'nınAmerika Birleşik Devletleri'nin bir numaralı yaşam alanı olacağını vurgulayan bir başkanla karşı karşıyayız. Daha önce anlattığım gibi ve bundan sonra Amerikan Başkanı Trump'ın görüş ve taleplerine ve hedeflerine aykırı olan tüm başkanların Latin Amerika'da ciddi bir temizlikle karşılaşabileceğine ilişkin ipuçları bugün Karakas'ta etek emeğe büründü. Venezuela başkentinde sabah saatleri itibariyle başlayan bombardıman belli sivil hedefleri ve askeri hedefleri vurduktan sonra Amerikan özel kuvvetlerinin tereyağından kıl çeker gibi gerçekleştirdikleri bir operasyonla Venezuela'nın devlet başkanı Nicolas Maduro ve eşi Lisia Flores bir helikoptere konularak ülke dışına çıkarıldı ve anladığımız kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri topraklarına getirildiler."

'TEK TARAFLI İDDİA'

"O bir devlet başkanının sadece tek taraflı bir kararla hakkında bir iddia üretilerek, iddia üretilerek adeta kelepçelenerek kaçırılması ve bir ülkenin, bir süper gücün adaletine teslim edilmesi demektir. Bunun uluslararası hukukta bir karşılığı yok. Çünkü Nikolas Maduro ısrarla ve ısrarla 2020 yılında başlayan bir New York'un güney bölgesinde başlayan bir iddianame çerçevesinde 2020 yılından itibaren başlamış olan bir iddiayı ısrarla reddetti. Dedi ki benim uyuşturucuyla ve narkotik terörizmiyile hiçbir alakam yok ve ben bu bölgede buna izin de vermiyorum. ve beni niye suçladıklarını da anlayamıyorum." dedi. Ben birçok uzmanı okudum bu son 3 ayda. Hepsinin söyledikleri esasında Venezuela'nın uyuşturucu trafiğindeki payının %5'i bile geçmeyecek esas payın Meksika ve Kolombiya hatlarında gerçekleştiği yönündeydi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Maduro'yu uyuşturucu ve narkoter çok Amerikan kıtasında Güney Amerika'da, Latin Amerika'da bir çıman başı olduğu için yok etmeyi planladığı çok açık belliydi. 25 Nobel Barış Ödülün Amerika Birleşik Devletleri'ni kendi devletini ve kendi ülkesini bombalamaya davet eden Venezuelalı muhalif kadın lidere verilmiş olması bile küresel sistemin bolivarist diye nitelendirilen ve Latin Amerika'daki devrimci geleneğin doğmasına neden olan Venezuela topraklarına dönük bir komplo teorisi oluşturduğunu gösteriyordu. Nitekim Amerikan Başkanı Donald Trump konuyla ilgili yaptığı açıklamada Maduro'nun yakalanarak Venezuela'dan çıkarıldığını, harika bir operasyon gerçekleştirildiğini ve detaylı bilgilerin daha sonra verileceğini ifade etti. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanı Pen Bondi, Nicolas Madura ve eşisilia Flores New York Güney bölgesinde suçlandılar. Nikolas Maduro uyuşturucu terörizmi komplosu, kokain ithalatı komplosu, makinalı tüfek ve imha edici silahlar bulundurma suçlamasıyla suçlanıyor. Yakında Amerikan topraklarında, Amerikan mahkemelerinde Amerikan adaletinin tüm gazabıyla karşı karşıya kalacaktır." dedi."

'FARKLI NOKTAYA SAVRULDU'

"Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun işi İran'la ilişkilere ve bölgedeki ELN ve FAR 2 gibi terör örgütleriyle içli dışlı olmaya kadar götürdüğü açıklamaları oldu. Bunların hiçbiri belgelenmiş açıklamalar değil. Hepsi bir kağıt üstündeki iddianamelerden ibaret. Fakat sonuç itibariyle Trump kanunlarına göre Maduro alındı ve götürüldü ve sonuçta bu ülkenin bir devlet başkanı şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde bulunuyor ve bu durum çerçevesinde Venezuela yasalarına göre başkan yardımcısı Delsey Rodriguez iktidarı devralacak. O da yaptığı açıklamada başkan Ncolas Madura ve First Lady Silvia Flores'in nerede olduklarını bilmiyoruz. Hayatta olduklarına dair kanıt istiyoruz dedi. Sergey Lavrov Rusya Maduro'nun yanında olduklarını ve her şeyin bir diyalogla çözülmesi gerektiğini ifade etti. Son dönemde Venezuela'ya yatırımları ile tanınan Çin Hak Cumhuriyeti'nden herhangi bir açıklama gelmedi. Ama çok açık ve net ortaya çıkan tablo Çin yönetimiyle Rusya yönetimine, Amerikan yönetiminin bak adamınızı biz aldık, içeri koyduk New York'ta yargılayacağız. Siz en güçlü gördüğünüz adamınızı bile koruyamadınız mesajını vermiş olmasıdır. Bu küresel sistemde bir travmadır. Bütün güney ülkeleri şu anda yüzlerini Rusya'ya ve Avrasya ittifakı çerçevesinde Çin'e dönmüş. Ne bileyim ben Birics'in önemli bir ekonomik kalkınma sağlayacağını düşünen Afrika'da Rusya ve Çin'in batı emperyalizmine karşı ciddi bir denge unsuru olarak var olacağını sanan bütün devletlerin şu anda bir iç değerlendirme yaptığına inanmaktayım. Dünyanın 21. yüzyılın 2026 yılındaki kaderi bu operasyonla farklı bir noktaya doğru savrulmuştur. "

Videonun tamamı için tıklayın.