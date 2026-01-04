ABD, Donald Trump'ın emriyle Venezuela'ya saldırdı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi saldırı sonrası esir alınarak ABD'ye götürüldü.

ABD'nin Venezuela saldırısı dünya gündemine bomba gibi düşerken ekonomide de çok sayıda veriyi alt üst etti.

Venezuela'nın dünyanın petrol rezervlerinin 5'te 1'ini elinde bulundurması gözleri ilk olarak Brent Petrol'e çevirdi.

Brent ham petrol fiyatlarının pazar gecesi vadeli işlemler açıldığında sadece 1 ila 2 dolar, hatta daha az bir artış göstereceğini tahmin eden Rasmussen, Brent’in önümüzdeki hafta cuma günkü kapanış seviyesi olan 60,75 doların altında kalacağını tahmin ettiğini de sözlerine ekledi.

Gazeteci Barış Soydan ise ABD'nin Venezuela saldırısını yorumlayarak petrol piyasası için şunları söyledi:

"Amerika'nın bir miktar elbette petrolde yukarı yönlü harekete yol açabilir ama arz talebin üzerinde olduğu için üzerinde kalacağı 2026 boyunca bilineceği için büyük olasılıkla öyle çok sert bir yükseliş petrol fiyatlarında görmeyeceğiz. Bu Türkiye için en önemli kısmı. Çünkü Türkiye çok ciddi bir petrol ithalatçısı. ve petrol fiyatlarındaki düşüş Türkiye'ye yarıyor. Çünkü cari açığı kapatmakta ekonomi yönetimine yardımcı oluyor. Ama petrol fiyatlarında ani artışlar, sert artışlar cari denge tarafında ekonomi yönetimini ve Türkiye ekonomisini elbette zorluyor. Buradaki beklentimiz petrolün sert tepki vermeyeceği biçiminde."

BİTCOİN NE TEPKİ VERDİ?

ABD‘nin Venezuela‘ya yönelik gerçekleştirdiği saldırının ardından, kripto para piyasaları beklenmedik bir kararlılık sergiliyor. Geleneksel olarak küresel çatışma haberlerine sert satışlarla tepki veren Bitcoin, bu kez 90 bin dolar sınırının üzerinde kalarak yatırımcılarına güven tazeledi.

Şu anki veriler, Bitcoin’in 91 bin dolar seviyelerinde istikrarlı bir seyir izlediğini gösteriyor. Özellikle kaldıraçlı işlemlerdeki likidasyonlar piyasayı temizledi.

ALTIN VE GÜMÜŞ

Gazeteci Barış Soydan, dünyada ABD'nin Venezuela saldırısına benzer olaylarda altın ve gümüşün sert yükseldiğini hatırlatarak, "Bu hafta işte altın ve gümüşte bir miktar güvenli liman talebine bu neden olabilir" dedi.