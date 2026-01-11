BARAN YALÇIN - ÖZEL HABER - YENİÇAĞ

Türkiye, Rusya’dan aldığı S-400 hava sistemleri sonrası, 2002 yılında katıldığı F-35 programından çıkarılmıştı. Resmi ve savunma sanayi kaynaklarına göre, Türkiye F-35 programı için Amerika’ya yaklaşık 1,4 milyar dolar ödeme yapmıştı.

Bu miktar, hem uçak sipariş bedellerini hem de teknik destek ve eğitim paketlerini içinde barındırıyor. Fakat, Türkiye’nin programdan çıkarılmasıyla beraber, bu ödemelerin büyük kısmı geri alınamadı.

Son dönemde ise Türkiye’nin tekrardan F-35 programına dahil edileceği iddiaları ortaya atıldı.

Gazeteci Ardan Zentürk, Yeniçağ’a verdiği özel röportajda, Türkiye’nin F-35 programına geri döneceği iddiaları hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

“TÜRKİYE’NİN F-35 PROGRAMINA DÖNMESİ ÇOK ZOR”

Türkiye’nin F-35 programına dönmesinin “çok zor” olduğunu ifade eden Zentürk, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Amerikan Kongresi'ndeki en güçlü lobilere sahip iki devletin başında bulunduğunu, Rum-Yunan-Ermeni lobisinin birleştiği an, Türkiye ile bağlantılı bütün kararların Amerikan kongresinde kilitleneceğini belirtti.

“PROGRAMA DÖNÜŞ OLSA BİLE ŞARTLI OLACAK”

Ancak Zentürk, Türkiye’nin olası bir F-35 programına dönüşünün gerçekleşmesi durumunda, ABD’nin Rum-Yunan-Ermeni lobisini susturmak için bunu şartlı olarak kabul edeceğini söyledi.

“F-35 KARA BİR DELİKTİR”

Zentürk, “F-35 programının Türkiye'ye tekrardan dönmesinin devamı en feci noktası. Olursa bunun şartlı olması kesindir. Yani o lobileri susturabilmek için Amerikan yönetimi mutlaka şartlı bir satışı gündeme getirecektir. Yani ben Amerika'dan aldığım F-35 uçağını Ege denizinde uçuramayacağım. Ben Amerika'dan aldığım F-35 uçağını Suriye üzerinde uçuramayacağım. Ben kim için aldım ben bu F-35'i? Rusya ile mi savaşacağım? O yüzden F-35 kara bir deliktir. Ve kolay kolay toparlanmaz” sözlerini sarf etti.

“ŞU AN İÇİN İLK 10 KAAN’IN MOTORUNU ALABİLMİŞ DURUMDAYIZ”

Türkiye'ye dönük savunma alanında çok ciddi ambargoların devam ettiğini belirten Zentürk, “Biz şu an için ilk 10 KAAN’ın motorunu alabilmiş durumdayız. Ama geriye bakiye 80 tane motor ihtiyacımız var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan biliyorsunuz New York'tayken bu konuya dikkat çekmişti, “Amerikan kongresi inşallah Buna izin verir” demişti Yani ben söylemiyorum, Sayın Dışişleri Bakanı söylüyor. Yani o 80 motoru bile alıp alamayacağımız ayrı bir tartışma konusudur” dedi.