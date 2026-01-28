ABD’nin 14 Ekim 2025’te Venezuela açıklarında uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı öne sürülen bir tekneye yönelik saldırıda hayatını kaybeden iki Trinidadli vatandaşın aileleri, Amerikan hükümetine karşı federal mahkemede dava açtı. Dava dilekçesinde saldırı, “yasa dışı bir ABD askeri harekatı” olarak nitelendirildi ve hükümetin sorumluluğu yargı önünde ilk kez sorgulanacak.

'Uyuşturucu kartelinin bir parçası değiller'

Davada, saldırıda yaşamını yitirenler Chad Joseph ve Rishi Samaroo’nun aileleri tarafından temsil ediliyor. Aileler, saldırı sırasında yakınlarının herhangi bir uyuşturucu kartelinin parçası olmadığını, Venezuela kıyılarında balık tutup Trinidad ve Tobago’daki evlerine döndüklerini belirtti. Dava, saldırının “makul bir hukuki gerekçesi olmadığı” ve silahlı çatışma kapsamı dışında gerçekleştiğini savunuyor.

Davayı destekleyen hukuk örgütleri arasında American Civil Liberties Union (ACLU), Center for Constitutional Rights ve Seton Hall University Law School gibi kuruluşlar yer alıyor. Söz konusu dava, ABD hükümetinin bölgede teknelere yönelik saldırılarının yasallığını ilk kez federal mahkemede tartışmaya açacak.

ABD Savunma Bakanlığı, devam eden dava hakkında yorum yapmak istemediğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

14 Ekim 2025 günü Venezuela açıklarında uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen tekneye saldırı düzenlenmişti. Yapılan operasyon Donald Trump'ın ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından duyurulmuştu.