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Kaynak: İHA

Orta Doğu'da sekiz gündür aralıksız devam eden ABD operasyonlarına karşı İran cephesinden misilleme adımı geldi. İran ordusu tarafından yapılan resmi açıklamada, ABD askeri unsurlarını barındıran Kuveyt’teki iki stratejik üssün, intihar insansız hava araçlarıyla (kamikaze İHA) hedef alındığı belirtildi.

İRAN’DAN ABD’YE MİSİLLEME

İran askeri yetkilileri, operasyon kapsamında Kuveyt'te yer alan Camp Udairi Üssü’ndeki ABD ordusuna ait bir mühimmat deposunun vurulduğunu açıkladı. Bunun yanı sıra, Ali Al Salem Hava Üssü’nde konuşlu olan Patriot hava savunma radar sistemleri ile hava gözetleme radarlarının da tek yönlü İHA saldırılarıyla doğrudan hedef alındığı aktarıldı. Söz konusu iddialara ilişkin henüz Kuveyt veya Washington yönetiminden resmi bir doğrulama ya da yalanlama gelmedi.

ABD, HÜRMÜZ BOĞAZI VE ÜRDÜN MİSİLLEMESİ İÇİN DÜĞMEYE BASMIŞTI

İran'ın bu hamlesi, Pentagon'un bölgede başlattığı geniş kapsamlı hava harekatının hemen ardından geldi. ABD ordusu, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada İran'a yönelik yeni ve şiddetli bir saldırı dalgası başlattıklarını ilan etmişti.

Beyaz Saray ve Pentagon kaynakları, düzenlenen bu son operasyonların amacını şu sözlerle özetlemişti:

"Bu hava saldırıları, İran'ın küresel ticaretin can damarı olan Hürmüz Boğazı'ndaki ticari taşımacılığı tehdit etme kapasitesini çökertmeyi hedeflemektedir. Ayrıca Ürdün'de Amerikan askerlerinin ölümüne yol açan saldırıları organize eden İran Devrim Muhafızları Ordusu unsurlarını hızlı bir şekilde cezalandırmak amaçlanmıştır."

ABD'nin bu açıklamasıyla eş zamanlı olarak İran yerel basını da hareketli saatler yaşadı. Ülkenin stratejik noktalarından Keşm Adası'nın yanı sıra Sirik ve Bender Abbas kentleri yakınlarında çok sayıda şiddetli patlama sesinin duyulduğu rapor edildi. Bölgedeki karşılıklı misilleme dalgası, askeri hareketliliğin önümüzdeki günlerde daha da sertleşebileceği endişesini artırıyor.