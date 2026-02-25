ABD ile İran arasındaki askeri gerilim ve Trump yönetiminin saldırı hazırlığı Orta Doğu’da büyük tedirginliğe neden oldu. ABD, bölgeye aralarında iki uçak gemisinin de olduğu çok sayıda savaş gemisi ve savaş uçağı gönderdi.

ABD Başkanı Trump, önceliklerinin İran ile sorunu diplomatik yollardan çözmek olduğunu belirtse de daha önce yaptığı bir açıklamada “Kısıtlı bir saldırıyı düşünüyorum diyebilirim” demişti.

ABD Başkanı Trump, İran’ın nükleer silah sahibi olmaya çalıştığını iddia ederken Tahran yönetimi ise bu iddiayı reddediyor.

ABD’nin askeri yığınağını artırması ile birlikte bazı ülkeler vatandaşlarını uyararak İran’a seyahat etmemelerini ve ülkede bulunanların hemen ayrılması gerektiğini vurguladı. Vatandaşlarına seyahat uyarısı yapan ülkeler arasında Polonya, İsveç ve Avustralya yer alıyor.

Tahran yönetimi ABD ile nükleer görüşmelere devam etmek istediklerini ifade ederken olası bir saldırı karşısında bölgedeki ABD üslerini hedef alacaklarını duyurmuştu

IRAK’IN KUZEYİNDE HAREKETLİLİK ARTTI

ABD’nin saldırı ihtimaline karşı bölgede hareketlilik yaşanıyor. Son olarak Irak’taki ABD liderliğindeki koalisyonun bulunduğu Erbil’de hareketliliğin arttığı öğrenildi.

Middle East Eye’da yer alan habere göre, Irak’ın kuzeyindeki Erbil kentinde er alan koalisyon güçlerinin yarısı başka ülkelere taşındı. Erbil’deki üsten Norveç, İsveç, Fransız ve İtalyan askerlerin ayrıldığı öğrenildi. Asker çekme kararı alan ülkeler arasında Almanya da bulunuyor. Öte yandan sadece Norveç ve Almanya’nın askerlerini Erbil’den çektiğini resmi olarak açıklaması dikkat çekti.

Alman kaynaklar bölgede artan çatışma ihtimaline karşı askerlerin çekildiğini duyururken, Norveç ise “Bölgedeki gerilimler nedeniyle, koalisyon ortaklarımızla işbirliği içinde, bunlardan bazılarının yerleri değiştirildi” dedi.

Hollanda Savunma Bakanlığı ise bölgedeki durumu yakından taklip ettiklerini belirterek gerekirse önlem alacaklarını bildirdi.

Irak’taki ABD liderliğindeki koalisyon gücünün 2 bin askerden oluştuğu öğrenildi. Koalisyonun Erbil’de bulunduğu üs, ABD’nin Irak’taki tek üssü olarak dikkat çekiyor. Pentagon, kasım ayında Bağdat'taki karargahlarını NATO'ya ve aralık ayında da El-Esad hava üssünü Irak hükümetine devretmişti.