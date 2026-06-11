Kaynak: AA

ABD HAM PETROL STOKLARI 7,2 MİLYON VARİL AZALDI

EIA tarafından yayımlanan haftalık petrol raporuna göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları bir haftada 7 milyon 200 bin varil azalarak 426 milyon 500 bin varile düştü. Analistler, stoklarda yaklaşık 3 milyon varillik bir azalma bekliyordu. Açıklanan veriler, piyasa tahminlerinin oldukça üzerinde gerçekleşti.

STRATEJİK PETROL REZERVLERİNDE DE GERİLEME

Ticari stokların yanı sıra stratejik ham petrol rezervlerinde de düşüş görüldü. ABD'nin stratejik petrol stokları söz konusu dönemde 7 milyon 900 bin varil azalarak 349 milyon 200 bin varile geriledi.

BENZİN STOKLARI SINIRLI ARTIŞ GÖSTERDİ

Aynı dönemde benzin stoklarında ise sınırlı bir yükseliş kaydedildi. Verilere göre benzin stokları yaklaşık 200 bin varil artarak 215 milyon 100 bin varil seviyesine ulaştı.

ABD PETROL ÜRETİMİ YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

30 Mayıs-5 Haziran haftasında ABD'nin günlük ham petrol üretimi 92 bin varil artış gösterdi. Böylece ülkenin günlük petrol üretimi 13 milyon 799 bin varile çıkarak son dönemin en yüksek seviyelerinden birine ulaştı.

İTHALAT VE İHRACATTA DÜŞÜŞ

Rapora göre ABD'nin günlük ham petrol ithalatı önceki haftaya kıyasla 509 bin varil azalarak 5 milyon 888 bin varile geriledi. Ham petrol ihracatı ise günlük bazda 1 milyon 34 bin varil düşüşle 4 milyon 840 bin varil olarak kaydedildi.

2026 PETROL ÜRETİM TAHMİNİ AÇIKLANDI

EIA'nın Haziran 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'nda, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin yıl genelinde 13 milyon 720 bin varil seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.

Enerji piyasaları, özellikle ham petrol stoklarındaki beklenenden güçlü düşüşün küresel petrol fiyatları üzerindeki olası etkilerini yakından izlemeye devam ediyor.