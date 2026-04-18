ABD Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'in haftalık verileri paylaşıldı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 11-17 Nisan'da bir önceki haftaya göre 1 azalarak 410'a düştü.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 63 indi.

Perşembe gününü 99,39 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 90,38 dolar seviyesinde bitirdi.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 83,85 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 94,69 dolar seviyesinde tamamlamıştı.