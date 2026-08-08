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Kaynak: AA

ABD’nin küresel petrol arzındaki kesintiyi dengelemek amacıyla başlattığı stratejik rezerv kullanımı, ülkenin enerji güvenliğinde kritik bir düşüşe yol açtı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, 25-31 Temmuz haftasında stratejik petrol rezervleri 304 milyon 809 bin varile geriledi. Bu seviye, Şubat 1983’ten bu yana kaydedilen en düşük düzey olarak öne çıktı.

İRAN GERİLİMİ ARZI VURDU

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından, özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden geçen petrol akışında ciddi kesintiler yaşandı.

Bu gelişme, küresel piyasalarda günlük yaklaşık 20 milyon varillik arz kaybına yol açarken, oluşan açığı kapatmak için stratejik rezervler devreye alındı.

172 MİLYON VARİLLİK DEV PROGRAM

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) koordinasyonunda başlatılan program kapsamında, üye ülkelerin toplam 400 milyon varil petrolü piyasaya sunması planlandı.

ABD Enerji Bakanlığı ise bu çerçevede 172 milyon varil petrolün yaklaşık 120 günlük süreçte piyasaya verileceğini açıkladı.

110 MİLYON VARİL REZERVDEN ÇEKİLDİ

Verilere göre, mart sonundan bu yana ABD’nin stratejik rezervlerinden 110 milyon 633 bin varil petrol çekildi.

Mart ortasında 415 milyon 442 bin varil seviyesinde bulunan rezervler, temmuz sonunda 304 milyon varil seviyesine kadar geriledi.

DAHA DA DÜŞEBİLİR

Henüz programın tamamı uygulanmış değil. Kalan petrolün de piyasaya verilmesi halinde rezervlerin yaklaşık 243 milyon varile düşmesi bekleniyor. Bu gerçekleşirse, ABD’nin stratejik petrol rezervleri 1982’den bu yana en düşük seviyeye inecek.

TARİHİ ZİRVEDEN SERT DÜŞÜŞ

ABD’nin stratejik petrol rezervleri:

2023 sonunda: yaklaşık 413 milyon varil

Tarihi zirve (2010): 726 milyon 617 bin varil

1970’li yıllardaki petrol krizlerinin ardından oluşturulan ve Meksika Körfezi kıyısındaki depolarda tutulan rezervler, küresel arz şoklarına karşı en önemli güvenlik araçlarından biri olarak kabul ediliyor.