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ABD Donanması’nın nükleer enerjiyle çalışan uçak gemisi USS Abraham Lincoln, 286 gün süren kesintisiz deniz görevinin ardından Tayland’daki Laem Chabang Limanı’na demirledi. Yaklaşık 333 metre uzunluğundaki dev geminin gövdesinde ve uçuş güvertesi çevresinde oluşan derin korozyon ile pas izleri dikkat çekti.

21 Kasım 2025’te San Diego’daki ana limanından ayrılan gemi, Orta Doğu’daki gelişmeler nedeniyle görev süresinin uzatılması sonucu Tayland’a kadar 264 gün boyunca tam kapsamlı bir liman ziyareti gerçekleştiremedi. Yaklaşık 5 bin kişilik mürettebata ev sahipliği yapan dev uçak gemisi, Laem Chabang limanında dinlenme ve bakım molası verecek.

MODERN ABD DONANMASI TARİHİNE GEÇEN REKOR SÜRE

Normal şartlarda 30 ila 45 günde bir ikmal, bakım ve personel dinlenmesi amacıyla limana girmesi gereken uçak gemisi, temmuz ayının başlarında 206 günlük kesintisiz deniz görevi rekorunu geride bırakarak tarihi bir süreye imza attı.

Özellikle ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yaklaşık yedi ay görev yapan Lincoln’de konuşlu uçaklar, bu süreçte 10 binden fazla sorti gerçekleştirip yaklaşık 680 ton mühimmat kullandı.

GÖVDEDEKİ BÜYÜK YIPRANMA BAKIM TARTIŞMALARINI BAŞLATTI

Gemi komutanı Kaptan Dan Keeler, uzun süreli seyirlerin ardından bu tür görüntülerin olağan olduğunu belirtse de uzmanlar pasın çelik yapıyı zayıflatma riski taşıdığını vurguluyor.

Eski ABD Donanması Kaptanı Carl Schuster, su hattındaki pasın zımparalanıp çok katmanlı boya ile kaplanması gerektiğini ve korozyonun tamamen temizlenmesi için yaklaşık 30 günlük bir bakım çalışmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Tayland’daki kısa süreli liman ziyaretinde ise sadece en kritik ve yüksek öncelikli alanlardaki paslanmaya müdahale edilebileceği öngörülüyor.