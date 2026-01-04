ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle düzenlenen operasyonda kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'ye getirildi.

MADURO ABD'DE

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 3 Ocak'ta gece saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle ülkesine düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Yatağından eşi ile birlikte gözaltına alınan Maduro'yu taşıyan uçak New York Stewart Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

NEW YORK'TA YARGILANACAK

Şiddetli patlamalar eşliğinde Venezuela'ya düzenlenen harekata ilişkin 'gelmiş geçmiş en başarılısı' değerlendirmesini yapan ABD Başkanı Donald Trump, esir alınan Maduro'nun New York'ta yargılanacağını söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu suç örgütü lideri olmakla suçlayan Trump, "İşlediği suçların delilleri mahkemeye sunulacak. Bunun yaşanması hem korkunç hem de nefes kesici. Sayısız şiddet ve terör kampanyası yürüttü. Uyuşturucu kaçakçılığının yanısıra insani bir yıkıma da yol açtı. Maduro'nun vahşi çeteleri Amerikan topluluklarını terörize ettiler. Artık zalimlik yapamayacaklar" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro'nun uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla suçlanacağını bildirdi.