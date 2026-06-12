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Kaynak: AA

Batı Kudüs'te gerçekleştirilen bir konferansta konuşan Büyükelçi Huckabee, yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip olan İsrail'in, kendisinden katbekat büyük nüfus ve ekonomilere sahip bölgesel güçlerin tehdidi altında olmasına rağmen büyümesini sürdürdüğünü savundu.

İsrail'in askeri, diplomatik, ekonomik ve teknolojik alanlarda mevcut kapasitesinin çok üzerinde bir performans sergilediğini öne süren Huckabee, bu durumun rasyonel gerekçelerle açıklanamayacağını belirterek başarının kaynağının "Tanrı'nın inayeti" olduğunu ileri sürdü.

"ABD'NİN DESTEĞİ SİYASİ DEĞİL"

Konuşmasında ABD ile İsrail arasındaki ilişkilere de değinen Huckabee, İsrail'in dünyadaki en sadık dostlarının, başta Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayanlar olmak üzere Evanjelik Hristiyanlar olduğunu ifade etti. Huckabee, Washington yönetiminin ve Amerikan toplumunun İsrail'e verdiği desteğin siyasi mülahazalardan uzak, inanç eksenli bir temel dayanağı olduğunu sözlerine ekledi.

EVANJELİK KİMLİĞİ VE İŞGALE AÇIK DESTEĞİYLE TANINIYOR

ABD'nin katı Evanjelik kimliğiyle bilinen İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, daha önce yaptığı açıklamalarla da Filistin topraklarındaki işgal ve ilhak politikalarına verdiği açık destekle gündeme gelmişti.

Filistinlilerin toprakları gasbedilerek inşa edilen yasa dışı yerleşim birimlerini ve işgali meşrulaştırmaya çalışan Huckabee, geçmişteki bir konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kullanmayı kesinlikle reddettiğim bazı kelimeler var. Batı Şeria diye bir yer yok, Yahuda ve Samara var. Yasa dışı yerleşim diye bir şey de yok; orada topluluklar, mahalleler ve şehirler var."