ABD ve İran arasındaki askeri gerilim devam ederken Umman’da gerçekleşen müzakerelerde sadece İran’ın nükleer programı konuşuldu. Dolaylı görüşmeler sonrası açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Arakçi, görüşmelerin iyi geçtiğini belirterek devam edeceğinin sinyalini verdi.

Arakçi, Cuma günü gerçekleşen müzakereler sonrası yaptığı açıklamada füze programının asla müzakere konusu olmayacağını ve bu durumun kırmızı çizgileri olduğunu söylemişti.

Tarafların yeniden bir araya gelmesi beklenirken İran’dan yeni bir açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Siyasi İşlerden Sorumlu Komutan Yardımcısı Vekili Aziz Gazenferi, ABD’nin, Umman’daki müzakerelerden önce İran’a 4 şart sunduğunu ve kabul edilmemesi halinde saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Gazenferi, Devrim Muhafızlarına bağlı “Sadık Sabah” anlamına gelen “Sobh-e Sadık” dergisinde, İran ile ABD heyetlerinin Umman’da yürüttüğü dolaylı müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“İRAN’IN SAVUNMA YETENEKLERİ MÜZAKERE KONUSU OLAMAZ”

ABD’nin, Umman’daki müzakerelerden önce İran’a 4 şart sunduğunu ve kabul edilmemesi halinde saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunduğunu aktaran Gazenferi, ülkesinin söz konusu bu tehdit ve psikolojik savaş karşısında teslim olmadığını dile getirdi.

Gazenferi, ABD’nin, balistik füze programı, bölgesel vekil gruplara destek, zenginleştirilmiş uranyum ve nükleer meseleyi müzakere konusu yapmak istediğini hatırlatarak, İran’ın savunma yeteneklerinin müzakare konusu olamayacağını ve müzakerelere rağmen askeri tedbirleri almaya devam ettiklerini söyledi.

Umman’daki müzakere görüşmelerinin genel çerçevesinin, ABD’nin öne sürdüğü şartlara göre değil İran’ın tutumuna göre şekillendiğini öne süren Gazenferi, görüşmelerin yalnızca nükleer meselelerle ilgili olduğunu hatırlattı.

Gazenferi, ABD ile müzakere sürecini yürüten İranlı müzakere heyetinin, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından belirlenen politikalar çerçevesinde faaliyet yürüttüğünü ve bu nedenle müzakere heyetine güven duyulması gerektiğini vurguladı.