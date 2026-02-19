ABD ile İran arasındaki askeri gerilim tırmanıyor. ABD güçleri son 48 saatte Orta Doğu’ya çok sayıda uçak gönderdi. Ayrıca aralarında bir uçak gemisinin de olduğu dev filo İran’a doğru yola çıktı. İki ülke arasında nükleer müzakereler devam ederken artan gerilim bölgede yeni bir savaşın çıkmasına yönelik endişeleri artırdı.

ABD basınında çıkan haberlere göre askeri müdahale seçeneği güçlü bir ihtimal olarak masada bulunurken askeri yetkililer hafta sonundan itibaren başlayacak bir saldırıya hazırlık yapıyor. Ancak ABD Başkanı Trump’ın konuyla ilgili son kararını vermediği öğrenildi.

İran tarafı ise nükleer tesislerini güçlendirmeye çalışırken Rusya ile ortak tatbikata başladı. Söz konusu tatbikat, Trump yönetimine bir mesaj olarak yorumlandı.

TÜRKER ERTÜRK 7 MADDEDE SIRALADI

Emekli Amiral Türker Ertürk, ABD’nin İran’a saldırı ihtimalinin artmaya devam ettiğini vurguladı. Ertürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırı ihtimalinin neden arttığını 7 maddede sıraladı.

Türker Ertürk şu ifadeleri kullandı:

ABD’nin İran’a yönelik doğrudan askeri müdahale olasılığı 18 Şubat 2026 itibarıyla artmış ve hala yükselen bir eğilim içindedir. Bu kanıyı destekleyen nedenler;

1. ABD'nin bölgeye yönelik yığınakla ve konuşlanmasının II. Dünya Savaşı sonrası bugüne kadar görülen en yüksek seviyeye çıkmış olması,

2. Yığınakla ve konuşlanmanın hala devam ediyorlar olması, 3. ABD'nin bugüne kadar buna yakın çapta bir yığınaklanmadan sonra geri çekildiğinin görülmemiş olması ve mutlaka savaş çıkarttığı gerçeği,

4. İran'dan isteklerinin bir bölümünün özellikle balistik füze kapasitesi ile ilgili olan başlığın İran tarafından kabul edilmesinin mümkün olmadığının,

5. Savaşa istekli Netanyahu liderliğindeki İsrail'in ABD'de bulunan Yahudi diasporasının da desteği ile Trump üzerinde ağır bir baskı kurduğu,

6.Hala basın sızdırılmamış Epstein belgelerinin diğer bir bölümü ile Trump'ı savaşa ikna amacıyla kullanılabileceği gerçeği,

7. Bu kadar yığınaklanma ve konuşlanmadan sonra ABD'nin istediğini almadan çekilmesinin kredibilite açısından mümkün olmadığını, bu seviyede yapılan yığınaklanma ile ABD'nin kendi manevra alanının daralttığını ve geri çekilme kararını siyaseten almasının çok yüksek bir faturası olacağını ve böyle bir gelişmenin çok kutupluluğa doğru evrilmeyi hızlandıracağıdır.