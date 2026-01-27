İran’da 28 Aralık’ta başlayan protestolar devam ediyor. Ekonomik gerekçelerle başlayan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 117 olduğu öğrenildi. Birçok kentte yaşanan protestolarda güvenlik güçleri ile protestocular arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Öte yandan protestoların devam etmesi ile birlikte ülkede internet erişimi kesildi.

ABD Başkanı Trump protestolar sonrası yaptığı açıklamada İran’a ‘askeri müdahale’ tehdidinde bulundu. Ancak Trump’ın açıklamaları son günlerde yumuşama sinyali verdi. Trump, İran yönetiminin kendisi ile anlaşmak istediğini söyledi.

TRUMP’IN MASASINDAKİ RAPOR

Uçak gemilerini İran’a gönderdiğini belirten Trump’ın ne yapacağı henüz belirsizliğini korurken ABD basınında yeni bir haber çıktı.

New York Times gazetesinin haberinde Trump’ın masasındaki İran raporu yer aldı. Haberde Trump yönetiminin gelişmeleri yakından izlediği belirtilirken raporun ayrıntıları yer aldı.

Öte yandan, The New York Times'ın (NYT) ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Washington yönetiminin İran'daki iç siyasi tabloyu yakından izlediği aktarıldı.

Buna göre, Trump'a sunulan çok sayıda istihbarat raporunda, İran yönetiminin mevcut konumunun zayıfladığı değerlendirmesi yapıldı. Söz konusu raporlarda, İran hükümetinin iktidar üzerindeki hakimiyetinin, 1979'daki devrimden bu yana en kırılgan dönemlerinden birini yaşadığı ifade edildi.

Haberde özellikle geçen yılın sonlarında başlayan ve ülkenin farklı bölgelerine yayılan protestoların, İran yönetiminin güçlü olduğunu düşündüğü toplumsal tabanlarda dahi ciddi sarsıntılara yol açtığı vurgulandı.

Protestoların şu aşamada durulmuş görünmesine rağmen, İran ekonomisinin tarihsel olarak zayıf bir noktada olduğu ve yönetimin halkın yaşadığı ekonomik sıkıntılara kalıcı çözümler üretmekte zorlandığı kaydedildi.

ABD istihbarat raporlarında, İran yönetiminin protestolar karşısında başvurduğu sert güvenlik önlemlerinin, hükümete yönelik toplumsal tepkiyi daha da derinleştirdiğine dikkat çekildi. Haberde, bu durumun ülke içindeki siyasi kırılganlığı artırdığı ve yönetimi uzun vadede daha zor bir tabloyla karşı karşıya bırakabileceği değerlendirmelerine yer verildi.

WASHİNGTON'DA ÇEŞİTLİ SENARYOLAR KONUŞULUYOR

NYT'ye konuşan kaynaklar, ABD ordusunun bölgedeki askeri varlığını artırmasına rağmen, Trump yönetiminin İran'a yönelik atacağı somut adımlar konusunda henüz net bir karar almadığını aktardı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in açıklamasına da yer verilen haberde, Trump'ın İran'daki gelişmeler hakkında düzenli olarak bilgilendirildiği ve sürecin yakından takip edildiği ifade edildi.

Haberde ayrıca, Trump'ın İran'daki protestoların şiddetle bastırılmasına ilişkin olarak zaman zaman askeri müdahale tehdidinde bulunduğu, ancak yönetim içinde bu tür bir adımın olası sonuçları konusunda görüş ayrılıkları yaşandığı belirtildi.

Bazı üst düzey danışmanların daha geniş kapsamlı bir baskı veya askeri seçeneği gündemde tuttuğu, ancak doğrudan bir saldırının bölgesel sonuçlarının tartışmalı olduğu aktarıldı.

ABD ORDUSU YÜKSEK ALARM SEVİYESİNDE

NYT, ABD'nin bölgedeki askeri hazırlıklarının, yalnızca İran'a yönelik olası bir adımı değil, aynı zamanda olası misillemelere karşı ABD askerlerinin korunmasını da hedeflediğine dikkat çekti.

Bu kapsamda uçak gemileri, savaş gemileri, hava savunma sistemleri ve uzun menzilli bombardıman uçaklarının yüksek alarm seviyesinde tutulduğu ifade edildi.

Haberde, Washington'un İran'la ilgili süreci İsrail başta olmak üzere bölgedeki müttefikleriyle koordinasyon içinde yürüttüğü, Irak, Körfez ülkeleri ve İsrail'le temasların yoğunlaştığı bilgisi de paylaşıldı