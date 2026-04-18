Orta Doğu’da gerilim, diplomatik masadan dalgalı sulara taşındı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran limanlarına yönelik başlatılan deniz ablukasının bilançosunu açıkladı. Yapılan resmi duyuruda, ABD’nin "geri dön" talimatına uyan 21 geminin rotasını İran’a çevirdiği bildirildi.

CENTCOM'un sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, operasyonun sahadaki gücüne dikkat çekildi. Güdümlü füze destroyeri USS Michael Murphy’nin Arap Denizi’nde yürüttüğü devriye faaliyetleri, ablukanın ciddiyetini gözler önüne serdi. Açıklamada, "ABD kuvvetleri, İran limanlarına giriş-çıkış yapmaya teşebbüs eden tüm ticari ve askeri unsurlara karşı tavizsiz bir deniz ablukası uygulamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Krizin fitili, ABD Başkanı Donald Trump’ın Pakistan’da yürütülen müzakere sürecinin başarısız olduğunu ilan etmesiyle ateşlenmişti. Trump’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma sinyalinin ardından başlayan operasyonun çapı oldukça devasa:

Ablukanın başlangıcından bu yana, İran’dan yük alan veya limanlara yönelen 21 geminin, ABD kuvvetlerinin uyarıları doğrultusunda rotalarını değiştirdiği belirtildi. Bölgedeki enerji koridoru adeta bir "yasak bölge" haline gelirken, operasyonun küresel piyasalar ve bölgesel güvenlik üzerindeki etkileri yakından takip ediliyor.