ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, ABD güçlerinin ablukayı ihlal etmeye çalışarak İran limanlarına giriş ya da çıkış yapmak isteyen 42 ticari gemiyi geri döndürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Şu anda İran rejiminin satamadığı 69 milyon varil petrol taşıyan 41 tanker bulunuyor. Bu da İran yönetiminin mali olarak faydalanamayacağı tahmini 6 milyar doların üzerinde bir miktara karşılık geliyor." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da yürütülen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.

CENTCOM da ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasına 10 binden fazla askerin yanı sıra onlarca savaş gemisiyle savaş uçağının eşlik ettiğini açıklamıştı.