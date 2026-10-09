ABD, Bağdat Hükümetiyle imzaladığı, ABD askeri varlığının Irak topraklarından çekilmesi anlaşmasında kabul edilen takvime uygun olarak kademeli bir şekilde başlattığı çekilmesini 30 Eylül 2026 tarihinde tamamlamıştır.

ABD’nin Irak’a tekrar asker göndermesinin amacı neydi?

ABD, Irak’ı işgal ettikten sonra da askerlerini çekmiş, ancak İŞİD’in bölgede etkinlik kazanması ve Irak topraklarını, Suriye’ye de uzanan bir şekilde işgal etmesinden sonra yeniden IŞİD’le mücadele kapsamında Irak’a askeri güç göndermiştir.

Aslında IŞİD’le mücadele için oluşturulan koalisyon kapsamında ve kendi güvenliğini de gözeterek münferiden, İŞİD’le en etkili ve sonuç alıcı mücadeleyi Türkiye yapmıştır. Zaman içerisinde İŞİD tehdidi gittikçe azalmasına rağmen ABD’nin, İŞİD’i bahane ederek bölgede kalmaya devam etmesinin PKK’nın Suriye’deki uzantısı olan YPG’yi desteklemek ve Suriye’de de Irak’taki gibi özerk bir Kürt Devleti/terör devleti kurmak olduğu bilinmektedir. ABD’nin Irak kuzeyi merkezli oluşturduğu üsler ve lojistik tesisleriyle, bu bölgeden Suriye PKK’sını desteklemeye son zamanlara kadar devam etmesi de bir gerçektir.

Şimdi de ABD’nin stratejisi gereği, ağırlık merkezini Asya-Pasifik bölgesine vermesi ve Ortadoğu’daki güçlerini azaltması çerçevesinde hareket ettiği düşünülebilir.

Ancak, Türkiye’nin Kürt/Terör devleti // Kürt/Terör koridoru oluşumunu engellemek için gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarları operasyonları ve ülkemizin bekası ve güvenliği uğuruna verdiği şehit ve gazilerimiz unutulmamıştır.

Bilahare Suriye’de yaşanan olaylar neticesinde yeni bir yönetimin kurulması, bu yeni oluşumun YPG’ye yönelik operasyonlarıyla PYD/YPG’nin kontrol ettiği sahanın azalması, ABD’nin isteği/planı ve ayrıca Türkiye’de yürütülmekte olan “Terörsüz Türkiye” hareketinin de bir versiyonu olarak kabul edilen bir düzenlemeyle, kalan PKK uzantısı YPG güçlerinin Suriye devlet güçlerine entegrasyonu gerçekleştirilmiş görünmektedir. Ancak entegrasyonun birlik bütünlüklerinin kısmen korunmasından dolayı PYD/YPG hareketinin fırsat bulduğunda yeniden hareket edebilme imkânı elde edebileceği düşünülerek, tüm oluşumların birlikte ele alınması dikkate alınmalıdır.

ABD’nin kendi çıkarı için Türkiye’yle birlikte hareket ettiği düşünülmeli, süslü methiyelerine itibar edilmemeli, olayların önü ve arkası çok iyi incelenmelidir.

ABD Ortadoğu’dan çekilebilir mi?

ABD’nin her ne kadar stratejisi gereği böyle bir uygulamaya gittiği düşünülse de Ortadoğu’daki gelişmelerin, İran başta olmak üzere, beklediği gibi gerçekleşmemesi ve ABD’nin Ortadoğu’daki planlarının koruyucusu ve kalesi olan İsrail’in güvenliğini gözetmek zorunda olması, kuvvetlerinin tamamını çekmesine engel teşkil etmektedir.

Ayrıca ABD, İsrail’e atfettiği vazifeden ayrı olarak, bu konuda Yahudi Lobisi ve İsrail’e yakınlığıyla bilinen ve geniş bir oy potansiyeline sahip Evangelistlerin de etkisiyle İsrail’i desteklemeye ve onun güvenliği için tedbirler almaya da kendisini mecbur hissetmektedir.

ABD’nin Irak’tan çekilmesine gerekçe olan hususlardan birinin de iki ülkenin, Irak güvenlik güçleri ile Peşmerge güçlerinin, Irak'ta yabancı muharip birlikler olmadan güvenliği koruyabileceğine ve IŞİD'in kalan veya yeniden filizlenebilecek unsurlarına karşı mücadeleyi de sürdürebilecek kapasitede olduğuna kanaat getirmeleri olduğu belirtilmektedir.

Bununla birlikte, ABD'nin Irak ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki askeri güçlerinden yeteri kadar bir kısmının, bazı diğer ülkelerde de uygulandığı gibi, ABD’nin Irak Büyükelçiliği ve Erbil’deki ABD Konsolosluğunun korunması için görevlerine devam etmesi beklenmektedir.

Diğer taraftan da Irak’tan ayrılan birliklerin önemli bir kısmının da Ürdün ve Ortadoğu’daki diğer noktalara yeniden konuşlandırılacağı, bu düzenlemeyle özellikle IŞİD ve İran destekli silahlı gruplardan kaynaklanan tehditlere karşı bölgeye hızlı şekilde müdahale etme kapasitesinin korunmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır.

ABD’nin İran’da beklediği sonucu hala alamaması ve istediği şekilde alması ihtimalinin de çok zayıf olmasından dolayı Ortadoğu’da askeri güç bulundurma veya süratle kullanma amacıyla yeni düzenlemelere gitmesi de beklenmektedir.

Bu uygulamanın, ABD'nin bölgeden tamamen askeri olarak çekilmesinden ziyade stratejik bir yeniden konuşlanma anlamına geldiği de söylenebilir.

ABD, İran’la mücadelede Kürt grupları kullanmaya çalışmasının sonuç vermediğini anladığı için şimdilik Irak ve Suriye merkezi yönetimlerini öncelemeyi ve özellikle de Türkiye’nin bu konuda kendisine yardımcı olması ve destek vermesini sağlamaya çalıştığı görülmektedir.

Son zamanlarda, Türkiye’ye vaatlerde ve methiyelerde bulunmasının sebebinin de bundan kaynaklandığı dikkate alınmalıdır.

Türkiye’nin bölgedeki etkisi artabilir

ABD askerinin Irak’tan çekilmesi, KDP ve KYB nezdinde endişeyle karşılanmıştır. Bunun ana sebebinin, ABD’nin istihbarat, gözetleme ve hava savunma desteğine büyük ölçüde bağımlı olmalarından kaynaklandığı ve bölgede artma ihtimali olan İran bağlantılı grupların faaliyetleri olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle ABD onlara merkezi yönetimleriyle birlikte hareket etmelerini tavsiye etmiştir. Bu arada PKK’nın da merkezi hükümetlerle birlikte harekete etme mecburiyetinde kalması da mümkün görülmektedir.

ABD askerlerinin Irak'tan çekilmesinin ardından Türkiye'nin özellikle Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi üzerinde daha etkili bir konuma gelebileceği, bunun da mevcut işbirliğini daha da artırabileceği düşünülmektedir.

Hem İran içindeki hem de Irak ve Suriye üzerinden gelen Kürt hareketinin ABD ve İsrail’in de desteğiyle İran’ı içerden çökertmeye çalışması sonuç vermemiştir. Ancak bu durum, tehlike ve tehdidin sona erdiği anlamını da taşımamaktadır. Bu nedenle İran’ın, Türkiye’yle birlikte bu hareketi ortak bir tehdit olarak görmesi, Türkiye’nin Irak Kürtleri üzerindeki etkisini de zımnen kabul etmesi sonucu ortaya çıkmaktadır.

Böyle bir gelişmenin, ABD’nin bölgeden çekilmesiyle doğacak boşluğun Türkiye tarafından doldurulacağı ve böylece Türkiye’nin bölgedeki etkisinin de artacağı anlamına geldiği değerlendirilmektedir.