ABD ile İran arasındaki ateşkesin başarısızlıkla sonuçlanması sonrası tüm dünyayı tedirgin eden bir gelişme yaşandı. ABD ordusu, Hürmüz Boğazı’nda ablukaya resmen başladı. ABD Başkanı Trump, TSİ 17.00’de Hürmüz Boğazı’nı ablukaya alacaklarını duyurmuştu.

ABD, Basra Körfezi ve Umman Körfezi’ndeki tüm İran limanlarını kapsaması beklenen ablukada Hürmüz Boğazı üzerinden İran dışındaki limanlara giden gemilerin geçişleri engellenmeyecek.

ABD Başkanı Donald Trump, uluslararası sularda İran’a geçiş ücreti ödeyen her geminin durdurulacağını ve Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların imha edilmeye başlanacağını 12 Nisan'da Truth üzerinden açıkladı.

Trump sosyal medyada, "Yasadışı geçiş ücreti ödeyen hiç kimse açık denizlerde güvenli geçiş yapamayacak" diye yazdı ve "Bize veya barışçıl gemilere ateş eden herhangi bir İranlı cehenneme gönderilecek!" dedi.

ABD ordusu ablukanın başlamasından kısa bir süre önce bölgedeki denizcilere bir not gönderdi.

Notta, "Abluka altındaki bölgeye izinsiz giren veya çıkan herhangi bir gemi, durdurulmaya, yönlendirilmeye ve ele geçirilmeye tabidir" denildi.

Açıklamada, Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki Arap Denizi'nde abluka uygulanacağı, abluka altındaki bölgeye izinsiz giren veya bu bölgeden ayrılan her türlü gemi; durdurma, rota değiştirme ve alıkoyma işlemlerine tabi olacağı duyuruldu.

Ablukanın bayrak ayrımı gözetmeksizin tüm gemi trafiği için geçerli olacağı açıklanırken Hürmüz Boğazı üzerinden İran dışındaki varış noktalarına giden veya bu noktalardan gelen tarafsız transit geçişlerin engellemeyeceği vurgulandı.

Tarafsız gemilerin, kaçak kargo bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla “ziyaret ve arama” yani denetlemeye tabi tutulabileceği, gıda, tıbbi malzeme ve diğer temel ihtiyaçları içeren insani yardımlara, denetime tabi tutulmak kaydıyla izin verileceği açıklandı.

TRUMP’TAN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı’nın ablukaya alınması sonrası ilk açıklamasını yaptı. İran donanmasının ‘denizin dibinde’ olduğunu savunan Trump, ABD gemilerine yaklaşanların yok edileceğini söyledi.

Trump’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"İran Deniz Kuvvetleri denizin dibinde yatıyor, tamamen yok edildi - 158 gemi. Vurmadığımız tek şey, onların 'hızlı saldırı botları' dedikleri az sayıdaki araçları; çünkü onları pek bir tehdit olarak görmedik. Uyarı: Eğer bu botlardan herhangi biri ABLUKAMIZA yaklaşırsa, denizdeki uyuşturucu kaçakçılarının teknelerine karşı kullandığımız öldürme sisteminin aynısı kullanılarak derhal İMHA edilecekler. Hızlı ve acımasızca olacak.

Not: ABD'ye okyanus veya deniz yoluyla gelen uyuşturucuların %98,2'si DURDU!