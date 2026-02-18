İran ile ABD arasındaki askeri gerilim devam ederken Devrim Muhafızları, petrol taşımacılığında kritik önemdeki Hürmüz Boğazı’nda tatbikat düzenledi. Tatbikatta, karadan ve denizden yapılan atışlarla belirlenen hedefler vuruldu. Tatbikat sırasında boğazın bazı kesimleri gemi trafiğine kapandı.

Cenevre’deki nükleer görüşmelerin gerçekleştiği gün yapılan tatbikat sonrası İran, bu sefer de Rusya ve Çin ile ortak tatbikata hazırlanıyor. Şubat ayı sonunda yapılacak tatbikat için Rusya ve Çin bölgeye savaş gemilerini gönderdi.

Rusya, son olarak tatbikat için ‘Kıyamet uçağı’ olarak bilinen Tupolev Tu-214PU tipi uçağı İran’a gönderdi. Moskova’dan kalkan uçağın İran’ın başkenti Tahran’a indiği öğrenildi.

Kremlin üst düzey yetkililerini taşıyan havadan komuta merkezi görevi gören, Rusya Başkanı'nın "Kıyamet Uçağı" olarak anılan uçan komuta merkezi, Vnukovo Havalimanı’ndan kalkış yaparak Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı.

EN GİZLİ GÖREVLERDE KULLANILIYOR

Güvenli iletişim sistemleriyle donatılan Tu-214PU, Rusya'nın en gizli görevlerinde kullanılıyor. 'Uçan Kremlin' olarak da anılan uçak, zırhlı olduğu kadar füzelerle de donatılmış.

RSD420 sefer sayılı uçuş ABD ordusunun bölgedeki yoğun askeri tahkimatı ve İran-ABD-Çin ortak tatbikatı için hazırlıklar sırasında kaydedildi.

Uçağın bölgeye gönderilmesi, analistleri ikiye böldü. Kimi analist bu uçağın "Hamaney'in kaçmak için kullanacağı uçak" olduğunu söylerken kimi analist de "Rusya'nın İran'ın arkasında durduğunun" bir sembolü olduğunu iddia etti.

Bu esnada USS Gerald R. Ford uçak gemisi Cebeli Tarık Boğazı'na doğru yol alırken, USS Abraham Lincoln gemisi bölgeye konuşlandı.

Analistler personel tahliyesi senaryolarını değerlendiriyor. Yetkililer görevin mahiyetine dair resmi açıklama yapmadı.