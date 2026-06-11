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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkenin haftalık petrol piyasası verilerini yayımladı. Açıklanan resmi verilere göre, ABD'deki ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yaklaşık 7 milyon 200 bin varil azalış kaydetti. Bu düşüşle birlikte ticari stoklar 426 milyon 500 bin varil seviyesine geriledi. Piyasalardaki genel beklenti ise stokların yaklaşık 3 milyon varil civarında azalacağı yönündeydi.

STRATEJİK STOKLAR VE BENZİN REZERVLERİ

Aynı dönemde, ticari stokların dışında tutulan stratejik ham petrol stoklarında da ciddi bir erime görüldü. Stratejik rezervler, 7 milyon 900 bin varil azalarak 349 milyon 200 bin varil seviyesine indi. Öte yandan, ülkenin benzin stoklarında ise sınırlı bir hareketlilik yaşandı; benzin rezervleri yaklaşık 200 bin varil yükselerek 215 milyon 100 bin varil olarak kayıtlara geçti.

GÜNLÜK PETROL ÜRETİMİNDE ARTIŞ

30 Mayıs - 5 Haziran tarihleri arasındaki haftada, ABD'nin günlük ham petrol üretimi artış trendini sürdürdü. Haftalık bazda 92 bin varil artış gösteren günlük üretim, toplamda 13 milyon 799 bin varile ulaştı.

Dış ticaret tarafında ise hem ithalat hem de ihracat rakamlarında düşüş yaşandı. Ülkenin günlük ham petrol ithalatı, önceki haftaya göre 509 bin varil azalarak 5 milyon 888 bin varile geriledi. Ham petrol ihracatı da günlük bazda 1 milyon 34 bin varil azalışla 4 milyon 840 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

YIL SONU ÜRETİM ÖNGÖRÜSÜ

EIA tarafından yayımlanan "Haziran 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu" kapsamındaki tahminlere de yer verildi. Rapora göre, ABD'nin 2026 yılı genelinde günlük ortalama ham petrol üretiminin 13 milyon 720 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.