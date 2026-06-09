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Dropnewsite tarafından ele geçirilen askeri intikal emri, Pentagon’un kamuoyundan sakladığı kritik bir operasyonu açığa çıkardı. Sızdırılan belgeye göre, Washington ve Tel Aviv yönetimlerinin şubat ayından bu yana üzerinde çalıştığı yeni acil durum planları kapsamında, Amerikan ordusunun en seçkin hızlı reaksiyon gücü olan 82. Hava İndirme Tümeni doğrudan İsrail topraklarına konumlandırıldı.

Söz konusu ortak planların, İran'a ait olan stratejik öneme sahip Hark Adası'nın ele geçirilmesini ve ülke içinde belirli bir kıyı şeridinin kontrol altına alınmasını hedeflediği belirtiliyor. Düşman hattının gerisine sızma konusunda uzmanlaşmış bu birliğin sevkiyatı gizli tutularak, dünya medyasında olası bir kara harekatının tartışıldığı günlerde, kamuoyunda oluşabilecek tepkilerin önüne geçilmesi amaçlandı.

Bu gizlilik stratejisi, diplomasi trafiğinde "ev sahibi ülkenin hassasiyetleri" şeklinde tanımlanan krizi de aşmış oldu. ABD-İsrail ortaklığındaki bir askeri harekat, Washington'ın Körfez'deki Arap müttefikleri açısından özellikle lojistik destek konusunda ciddi siyasi pürüzler doğuracaktı. Ancak operasyonu doğrudan İsrail üzerinden yürütecek olan 82. Hava İndirme Tümeni, hiçbir Arap ülkesinin toprak ya da hava sahası onayına ihtiyaç duymadan hareket etme kabiliyetine sahip olduğu için bu diplomatik engel aşılmış oldu.

"GERONİMO" TABURUNA GİZLİ GÖREV

Sızdırılan 7 Nisan 2026 tarihli resmi konuşlandırma belgesinde, tümenin 501. Piyade Alayı’na bağlı olan ve askeri tarihte "Geronimo" olarak bilinen 2. Tabur unsurlarının, "geçici görev" tanımıyla İsrail’e aktarıldığı açıkça görülüyor.

Daha önce basına yansımayan bu sevkiyatın operasyonel hazırlıklarına haftalar öncesinden başlanmıştı. Askeri yetkililer, tümenin 300 kişiden oluşan komuta merkezinin, Louisiana'daki bir tatbikatın tam ortasındayken ani bir emirle çekildiğini aktardı. Buradaki amacın, "beklenen kritik an" geldiğinde lider kadronun operasyona tamamen hazır olmasını sağlamak olduğu bildirildi.

The Aviationist adlı havacılık platformu da Tümen Komutanı Tümgeneral Brandon Tegtmeier ile yönetim ekibine intikal emri verildiğini doğrulamış ve Fort Bragg'deki Pope Ordu Hava Sahası'ndan Orta Doğu yönüne kalkan çok sayıda askeri uçuşu radardan anlık olarak takip etmişti.

Mart ayının son günlerinde New York Times, üst düzey askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, Pentagon'un "İran’daki askeri faaliyetleri desteklemek üzere" söz konusu tümenden bir muharip tugay göndermeyi planladığını yazmıştı. Bahsi geçen birliğin, acil durumlarda dünyanın her noktasına 18 saat içinde ulaşabilen yaklaşık 3 bin askerlik Acil Müdahale Gücü olduğu ifade edilmişti.

Pentagon ise resmi açıklamalarında "İsrail" ifadesini kullanmaktan titizlikle kaçındı. 5 Mayıs'ta düzenlenen basın toplantısında Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, sunumlarının neredeyse tamamını Trump yönetiminin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ticaretini koruma iddiasıyla yürüttüğü "Özgürlük Projesi" adlı savunma misyonuna ayırdı. Caine, 82. Hava İndirme Tümeni'ni özellikle takdir ederek, bu birliklerin boğaz çevresindeki 100'den fazla hava unsurunun koordinasyonunu sağladığını ve şu an sadece koruma amacıyla sahada görev yaptığını iddia etti.