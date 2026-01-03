Bir süredir Venezuela’yı denizden adeta kuşatan ABD endişe ile beklenen hamleyi yaptı ve ülkeye hava saldırısı gerçekleştirdi. Başkent Caracas’ta düzenlenen saldırılar sırasında kentin çok sayıda noktasından patlama sesleri ve dumanlar yükseldi.

ABD Başkanı Trump, operasyonu tebrik ederek Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşinin yakalanarak ülkeden kaçırıldığını duyurdu.

Venezuela hükümetini uyuşturucu ticareti yapmakla suçlayan ABD’nin gerçek niyeti Trump yönetimine yakınlığı ile bilinen Fox News kanalındaki bir açıklama ile gözler önüne serildi.

ABD’li kongre üyesi Maria Elvira Salazar "Venezuela dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip. Maduro'dan kurtulduğumuz anda Amerikan şirketleri bayram edecek, trilyon dolarlık bir fırsat. Aynı zamanda Venezuela halkına da yardım etmiş oluruz” dedi.

Venezuela yönetimi de hava saldırısı sonrası yaptığı açıklamada ABD’nin Venezuela petrolünü elde etmeye çalıştığını vurgulamıştı.