ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırının 3'üncü haftasında İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ve İstihbarat Başkanı İsmail Hatib'in öldürülmesi intikam saldırılarını beraberinde getirdi.

Tahran, suikastlar ve Güney Pars gaz sahasının rafinerine düzenlenen saldırılar nedeniyle Körfez ülkelerini hedef aldı. Bu kapsamda BAE, Katar ve Suudi Arabistan'da füze atışları gerçekleştirirken başkentlerde peş peşe patlamalar yaşandı.

İRAN F-35 VURDU İDDİASI

CNN'de yer alan iddiaya göre, ABD'ye ait bir F-35 savaş uçağı, İran ateşiyle vurulduğu şüphesiyle Ortadoğu'daki bir Amerikan hava üssüne acil iniş yaptı.

Şubat ayı sonunda başlayan savaşta İran'ın ilk kez bir ABD uçağını vurduğu değerlendirilirken, olayla ilgili ABD Merkez Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.