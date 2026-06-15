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Amerika Birleşik Devletleri (ABD), aynı anda hem şiddetli fırtına hem de aşırı sıcak hava dalgalarıyla mücadele ediyor. ABC News'in meteoroloji yetkililerine dayandırdığı bilgilere göre, ülkenin doğu kıyıları boyunca çok geniş bir alanda şiddetli hava muhalefeti bekleniyor.

METROPOLLER FIRTINANIN ETKİ ALANINDA

Yetkililer; Georgia'dan başlayıp Kanada sınırındaki Maine eyaletine kadar uzanan koridorda şiddetli rüzgar, dolu, aşırı yağış ve fırtınanın etkili olacağını duyurdu. Olumsuz hava şartlarının New York, Albany, Pittsburgh, Philadelphia ve başkent Washington gibi yoğun nüfuslu büyük şehirleri doğrudan etkisi altına alacağı tahmin ediliyor. Fırtına uyarısının kapsadığı bölgede yaklaşık 80 milyon kişi yaşıyor.

GÜNEY VE BATI BÖLGELERİNDE "SICAKLIK" ALARMI

Ülkenin doğu kesimleri fırtınaya teslim olurken, güney ve batı eyaletlerinde ise tam tersi bir durum yaşanıyor.

-Güney Bölgeleri: Georgia eyaletinin güney kesimleri ile Florida Panhandle bölgesi için "yüksek sıcaklık uyarısı" verilirken, nemle birleşen sıcak havanın günlük yaşamı olumsuz etkileyeceği bildirildi.

-Batı Bölgeleri: California eyaletinde etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle yetkililer harekete geçerek "kırmızı alarm" durumuna geçildiğini ilan etti.