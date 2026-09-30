Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / İHA

ABD’nin mal ticareti açığı ağustosta 132,6 milyar dolara yükselerek dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin mal ticareti dengesi ile toptan ve perakende stok verilerini açıkladı.

TİCARET AÇIĞI BEKLENTİYİ AŞTI

Verilere göre ABD’nin mal ticareti açığı, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 11,5 artış gösterdi. Açık, Mart 2025’ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Piyasa beklentisi ise ağustos ayında mal ticareti açığının 116,3 milyar dolar olması yönündeydi.

ABD’nin mal ticareti açığı temmuz ayında 118,9 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

İTHALAT İHRACATTAN DAHA FAZLA ARTTI

Ağustosta ABD’nin mal ihracatı 3,7 milyar dolar artarak 203,4 milyar dolara yükseldi. Mal ithalatı ise aynı dönemde 17,4 milyar dolarlık artışla 336,1 milyar dolara çıktı.

Böylece ithalattaki yükseliş, ihracattaki artışın üzerinde gerçekleşti.

Öte yandan ağustosta toptan stoklar aylık bazda yüzde 0,7 artarak 965,7 milyar dolara, perakende stokları ise yüzde 0,3 yükselerek 881,6 milyar dolara ulaştı.