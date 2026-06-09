ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ait dış ticaret verilerini resmi bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Açıklanan verilere göre ülkenin dış ticaret açığı, nisan ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2'lik bir düşüş sergiledi ve 55,9 milyar dolar seviyesine indi.

Ekonomistlerin ve piyasaların bu dönem için dış ticaret açığı beklentisi 56,2 milyar dolar yönündeydi. Böylece gerçekleşen rakam, beklentilerin altında kalmış oldu. Diğer yandan, daha önce açıklanan mart ayına ilişkin dış ticaret açığı verisi ise 56,6 milyar dolar olarak revize edildi.

Nisan ayında ABD'nin hem ihracat hem de ithalat hacminde yukarı yönlü bir hareketlilik yaşandı:

İhracat: Bir önceki aya göre yüzde 2,6 oranında artış göstererek 327,1 milyar dolara ulaştı ve tarihi bir rekor kırdı.

İthalat: Aylık bazda yüzde 2 oranında yükselerek 383 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Çin ile Olan Ticaret Açığı Azaldı

ABD'nin küresel ticaretteki en büyük odak noktalarından biri olan Çin karşısındaki mal ticareti açığı, nisan ayında aylık bazda 2,6 milyar dolar azalış kaydetti. Bu düşüşle birlikte Çin ile olan açık 12 milyar dolara geriledi.