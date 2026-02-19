ABD’de dış ticaret açığı, 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 azalarak 901,5 milyar dolara indi. Yıllık bazda sınırlı gerilemeye rağmen, yılın son ayında açıkta dikkat çekici bir artış yaşandı.

ARALIKTA AÇIK BEKLENTİYİ AŞTI

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2025’in aralık ayında dış ticaret açığı bir önceki aya kıyasla yüzde 32,6 artarak 70,3 milyar dolara çıktı. Böylece açık, temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasa beklentisi ise açığın 55,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesi yönündeydi. Kasım ayında açık 53 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Aynı dönemde ithalat aylık bazda yüzde 3,6 artışla 357,6 milyar dolara yükselerek mart ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. İhracat ise yüzde 1,7 azalarak 287,3 milyar dolara geriledi.

YILLIK İHRACAT VE İTHALAT ARTTI

2025 yılı genelinde ABD’nin ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 6,2 artarak 3 trilyon 432,3 milyar dolara çıktı. İthalat ise yüzde 4,8 yükselişle 4 trilyon 333,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

ABD’nin Çin’e karşı verdiği mal ticareti açığı 2025’te yaklaşık yüzde 32 azalarak 202,1 milyar dolara düştü. Buna karşın Tayvan’a karşı verilen açık yüzde 99 artışla 146,8 milyar dolara, Vietnam’a karşı açık ise yüzde 44 yükselerek 178,2 milyar dolara ulaştı.

ABD’nin açık verdiği başlıca ticaret ortakları arasında Avrupa Birliği (218,8 milyar dolar), Meksika (196,9 milyar dolar), İrlanda (114,2 milyar dolar) ve Almanya (73 milyar dolar) yer aldı.

Ülkenin ticaret fazlası verdiği partnerler ise Hollanda (60,7 milyar dolar), Güney ve Orta Amerika (52,4 milyar dolar), Birleşik Krallık (32,2 milyar dolar), Hong Kong (28,5 milyar dolar) ve Brezilya (14,4 milyar dolar) oldu.