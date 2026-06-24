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Kaynak: AA

ABD ekonomisine ilişkin açıklanan son veri, cari dengede dikkat çeken bir bozulmaya işaret etti. ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülkenin cari işlemler açığı 2026 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,6 artarak 226,8 milyar dolara yükseldi.

Açıklanan veri, piyasalardaki 212 milyar dolarlık beklentinin üzerinde gerçekleşti. Öte yandan geçen yılın son çeyreğine ilişkin cari açık verisi de 190,7 milyar dolardan 221,1 milyar dolara revize edildi.

Cari açığın Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya oranı da yukarı yönlü hareket etti. İlk çeyrekte yüzde 2,9 olarak hesaplanan oran, önceki çeyrekte yüzde 2,8 seviyesindeydi.

Açıktaki artışta en dikkat çekici unsur, birincil gelir dengesindeki değişim oldu. Geçen yılın son çeyreğinde fazla veren bu kalem, yılın ilk çeyreğinde açık konumuna geçti. Bu gelişme cari açığı yukarı çekerken, mal ticaretindeki açığın azalması ise artışı kısmen sınırladı.

Ortaya çıkan tablo, ABD ekonomisinde dış denge tarafında baskının yeniden güç kazandığına işaret ediyor.