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ABD'de hızla büyüyen kamu borcu ve yüksek faiz oranları federal bütçenin üzerindeki yükü artırıyor. Washington yönetiminin yalnızca borç faizleri için yaptığı ödeme, 2026 mali yılı tamamlanmadan 1 trilyon dolar sınırına dayandı.

10 AYDA 963 MİLYAR DOLAR FAİZ ÖDEMESİ

ABD Kongre Bütçe Ofisi'nin hesaplamalarına göre federal hükümet, 2026 mali yılının ekim-temmuz döneminde kamu borcunun net faizi için yaklaşık 963 milyar dolar harcadı.

Faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla 117 milyar dolar yükseldi. Böylece ABD'nin faiz faturasında yıllık bazda yaklaşık yüzde 14'lük artış yaşandı.

İlk 10 aylık veriler üzerinden hesaplandığında ABD Hazinesi'nin günlük ortalama net faiz ödemesi 3 milyar doların üzerine çıktı.

BÜTÇE AÇIĞI 1,8 TRİLYON DOLARA ÇIKTI

ABD ekonomisinin karşı karşıya olduğu mali baskı faiz ödemeleriyle sınırlı değil. Federal bütçe, mali yılın ilk 10 ayında yaklaşık 1,8 trilyon dolar açık verdi.

Bütçe açığı geçen yılın aynı dönemine göre 169 milyar dolar arttı. Federal gelirlerde yükseliş yaşanmasına rağmen harcamaların daha hızlı artması bütçe dengesindeki bozulmanın sürmesine neden oldu.

Söz konusu dönemde gelirler yaklaşık yüzde 3 artarken harcamalardaki yükseliş yüzde 5 seviyesinde gerçekleşti.

ESKİ BORÇLAR DAHA PAHALI HALE GELİYOR

ABD'nin faiz giderlerindeki artışta büyüyen kamu borcunun yanı sıra geçmişte düşük faizle alınan borçların daha yüksek oranlarla yenilenmesi de etkili oluyor.

Düşük faiz döneminde ihraç edilen tahvillerin vadeleri sona erdikçe ABD Hazinesi yeni borçlanmaları daha yüksek maliyetlerle gerçekleştirmek zorunda kalıyor.

Bu nedenle piyasa faizlerinde düşüş yaşansa dahi bunun federal bütçeye olumlu etkisinin hemen görülmeyebileceği değerlendiriliyor.

FAİZ ÖDEMELERİ BÜTÇEYİ SIKIŞTIRIYOR

Kamu borcunun faiz giderlerinin bütçeden aldığı payın büyümesi, Washington yönetiminin diğer alanlarda kullanabileceği mali kaynağı da azaltıyor.

Vergi gelirlerinin güçlü şekilde artması durumunda yükün bir bölümü dengelenebilir. Ancak yüksek bütçe açıklarının devam etmesi, ABD'nin daha fazla borçlanmasına ve buna bağlı olarak gelecekteki faiz ödemelerinin de yükselmesine yol açabilir.

Bu tablo nedeniyle ABD ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde toplam kamu borcunun yanı sıra bu borcun finansman maliyeti de giderek daha kritik bir gösterge haline geliyor.