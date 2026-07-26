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Kaynak: Haber Merkezi

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılara iki gündür ara vermesinin diplomatik müzakerelere alan açmayı amaçladığını açıkladı.

"TÜM SEÇENEKLER MASADA"

NBC News'e konuşan Waltz, yaklaşık iki hafta süren saldırılara ara verilmesini değerlendirerek, Trump'ın tüm seçenekleri masada tuttuğunu söyledi.

İran ile görüşmelerin her düzeyde sürdüğünü belirten Waltz, Tahran yönetiminin ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını ciddiye alması gerektiğini ifade etti.

"DİPLOMATİK GÖRÜŞMELERE ALAN TANIYOR"

Waltz, Trump'ın saldırıları durdurma kararına ilişkin, "Başkan'ın şu anda yaptığı şey, başından beri gördüğümüz gibi, bazı görüşmelere alan tanımak." ifadelerini kullandı.

Trump'ın gerilimi tamamen düşürme yönünde bir karar alıp almadığı sorusuna ise, "O noktaya henüz gelmiş değiliz." yanıtını verdi.

ABD ORDUSU TEYAKKUZDA

ABD ordusunun bölgede tetikte ve harekete hazır olduğunu belirten Waltz, sivil gemilere yasa dışı saldırılar düzenleyen unsurları hedef almak amacıyla bölgeye ilave askeri güçlerin sevk edildiğini açıkladı.

Waltz ayrıca, ABD'nin İran'a yönelik olası askeri operasyonlar için ihtiyaç duyduğu tüm imkânlara sahip olduğunu belirterek, ülkenin silah stoklarının tükendiği yönündeki iddiaları da yalanladı.

ATEŞKES SONRASI MÜZAKERELER SÜRÜYOR

Waltz'ın açıklamaları, ABD'nin İran'a yönelik saldırılara son iki gündür ara vermesinin ardından geldi.

Haziran ayında Washington ile Tahran, Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda ateşkesi de içeren bir mutabakat zaptı imzalamış, bu adım iki ülke arasında kalıcı bir anlaşmaya yönelik diplomatik müzakerelerin önünü açmıştı.