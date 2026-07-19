ABD'nin önde gelen teknoloji şirketleri Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon, Tesla ve Meta, yılın ilk yarısında dalgalı piyasa koşullarına rağmen toplam piyasa değerlerini artırdı. Söz konusu yedi şirketin toplam piyasa değeri, 21 trilyon 986 milyar 500 milyon dolardan 22 trilyon 100 milyar 800 milyon dolara yükseldi.
ABD'nin 7 teknoloji devi servetine servet kattı: 22 trilyon dolarlık dev yarış
Yapay zeka yatırımları, faiz beklentileri ve küresel gelişmeler teknoloji hisselerinde dalgalanmaya yol açarken ABD'li teknoloji devlerinin toplam piyasa değeri yılın ilk yarısında 22 trilyon 100 milyar 800 milyon dolara yükseldi. En dikkat çekici yükseliş ise Alphabet'te yaşandı.Kaynak: AA
Teknoloji sektöründe özellikle yapay zekâ yatırımlarının büyüklüğü ve bu harcamaların şirket kârlılıkları üzerindeki olası etkileri, yılın ilk yarısında hisse performanslarını şekillendiren başlıca unsurlar arasında yer aldı. Yatırımcılar, artan yatırım maliyetlerinin finansal sonuçlara etkisini yakından takip ederken, yeni yapay zekâ ürünlerinin pazar dengelerini değiştirebileceğine yönelik beklentiler de fiyatlamalarda etkili oldu.
Bunun yanında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı ihtimaline ilişkin beklentiler de teknoloji hisselerinde yön arayışını destekleyen faktörlerden biri oldu. Buna karşın yapay zekâya yönelik güçlü talebin sürmesi ve yıl içinde ABD ile İran arasında anlaşma sağlanabileceğine ilişkin beklentiler, sektörün genel performansına olumlu katkı sundu.
ALPHABET’İN PİYASA DEĞERİ YÜZDE 14 ARTTI!
Yılın ilk yarısında Alphabet'in piyasa değeri yüzde 14,4 artışla 4 trilyon 326 milyar dolara yükseldi. Nvidia'nın piyasa değeri yüzde 6,8 artarak 4 trilyon 842 milyar dolara, Apple'ın piyasa değeri yüzde 8,2 yükselişle 4 trilyon 671 milyar dolara ulaştı. Amazon ise yüzde 3,9 değer kazanarak 2 trilyon 563,8 milyar dolarlık piyasa değerine erişti.
Aynı dönemde Microsoft'un piyasa değeri yüzde 15,2 azalışla 2 trilyon 770 milyar dolara gerilerken, Meta yüzde 14,1 düşüşle 1 trilyon 429 milyar dolara, Tesla ise yüzde 12,5 kayıpla 1 trilyon 400 milyar dolara indi.
Hisse performanslarında da benzer bir tablo oluştu. Alphabet hisseleri yüzde 12,6, Nvidia yüzde 7,3, Apple yüzde 6,4 ve Amazon yüzde 3,3 yükselerek yatırımcısına kazanç sağladı. Buna karşılık Microsoft yüzde 22,9, Meta yüzde 14,7 ve Tesla yüzde 6,5 değer kaybetti.
Şirketlerin yılın ilk yarısındaki performansında attıkları stratejik adımlar da belirleyici oldu. Alphabet, yapay zekâ altyapısı yatırımlarını finanse etmek amacıyla toplam 80 milyar dolarlık hisse senedi ihracı planını açıkladı.
Nvidia ise yarı iletken şirketi Marvell ile stratejik ortaklık kurduğunu ve şirkete 2 milyar dolarlık yatırım yaptığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti sırasında Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang'ın heyette yer alması ve ABD'nin yaklaşık 10 Çinli şirketin Nvidia'nın H200 çipini satın almasına onay verdiğine yönelik haberler, şirket hisselerine olumlu yansıdı.
Apple cephesinde ise Donald Trump'ın, şirketin çiplerini ABD'de tasarlamak ve üretmek için Intel ile iş birliği yapacağını açıklaması dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.
Amazon da yapay zekâ ve bulut altyapısını güçlendirmek amacıyla 2030'a kadar Hindistan'a 13 milyar dolarlık ek yatırım yapacağını, böylece 2026-2030 dönemindeki toplam yatırımının 48 milyar dolara ulaşacağını bildirdi.