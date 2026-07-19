ABD'nin 7 teknoloji devi servetine servet kattı: 22 trilyon dolarlık dev yarış

ABD'nin önde gelen teknoloji şirketleri Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon, Tesla ve Meta, yılın ilk yarısında dalgalı piyasa koşullarına rağmen toplam piyasa değerlerini artırdı. Söz konusu yedi şirketin toplam piyasa değeri, 21 trilyon 986 milyar 500 milyon dolardan 22 trilyon 100 milyar 800 milyon dolara yükseldi.