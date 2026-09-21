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Kaynak: Haber Merkezi

ABD’li içerik üreticisi Tyler Oliveira, Hasidik Yahudiler üzerine hazırladığı çalışmanın ardından bu kez federal eğitim fonlarını konu alan yeni bir video yayımladı. Yaklaşık 55 dakika süren videoda, düşük gelirli öğrencilerin bulunduğu okullara internet ve teknoloji altyapısı desteği sağlayan federal E-Rate programına ilişkin başvurular ve ödeme kayıtları incelendi.

Oliveira’nın ekibi, özellikle New York ve New Jersey’de bulunan bazı Yahudi okullarının E-Rate kapsamındaki başvurularına odaklandı. Çalışmada okulların ihale süreçleri, internet sağlayıcıları, şirketlerle olan bağlantıları ve hizmet bedelleri hakkında sorular yöneltildi.

633 İHALE TALEBİ İNCELENDİ

Videoda kamu kayıtlarından derlendiği belirtilen 633 ihale talebinin yüzde 93,7’sinde yalnızca bir teklif bulunduğu veya hiç teklif alınmadığı öne sürüldü.

Ayrıca 47 okulun ilanlarına başka şirketlerden teklif gelmediğini bildirmesine rağmen mevcut sağlayıcılarla çalışmayı sürdürdüğü iddia edildi.

Oliveira’nın ekibi, incelediği başvuruların 2017’den bu yana 43 milyon doların üzerinde finansman talebi içerdiğini belirtti. Aynı kayıtlara göre 15 milyon doların üzerinde ödeme yapılırken, 2026 yılına ait başvurularda yaklaşık 5,7 milyon dolarlık tutarın hâlâ beklemede olduğu aktarıldı.

Videoda bazı okulların internet hizmetleri için piyasa fiyatlarının üzerinde görünen bedeller bildirdiği de öne sürüldü.

GEÇMİŞ E-RATE SORUŞTURMALARI DA ELE ALINDI

Oliveira’nın çalışmasında, E-Rate programıyla ilgili geçmişte yürütülen soruşturmalara da yer verildi.

Bunlardan biri 2018 yılında Rockland County’de gerçekleştirilen soruşturma olarak aktarıldı. Videoda ayrıca Richard Bernstein’ın Ocak 2026’da federal E-Rate sözleşmelerini kendisine ödeme yapan sağlayıcılara yönlendirdiğini ve bunun karşılığında komisyon aldığını kabul ettiği belirtildi.

Geçmiş federal soruşturmalarda bazı okul yöneticilerinin tedarikçilerle maddi paylaşım içeren anlaşmalar yaptığı da ortaya çıkarılmıştı.

Bununla birlikte Oliveira’nın yeni çalışmasında incelenen güncel okul ve şirketlerin büyük bölümünün söz konusu eski davalarda işlenen suçlarla bağlantılı olduğunu gösteren yeni bir ceza davası bulunmadığı özellikle vurgulandı.

OKULLARA GİDEREK SORULAR YÖNELTTİ

Oliveira’nın araştırması kamu kayıtlarıyla sınırlı kalmadı. YouTuber, New York ve New Jersey’deki bazı okullara giderek yöneticiler ve danışmanlarla görüşmeye çalıştı.

New Square’deki Yeshiva Ateret Yakov önünde ise milyonlarca dolarlık internet ve güvenlik sistemi başvurularıyla ilgili danışman Robert Schnitzkin’e ulaşmaya çalıştığı aktarıldı.

The Creator Wire’ın aktardığı bilgilere göre Oliveira’nın danışmana ulaşma girişiminin ardından bir grup kişinin kendisini sokakta takip ettiği belirtildi. Oliveira’nın okul ve şirket temsilcilerine yönelttiği bazı soruların ise yanıtsız kaldığı ifade edildi.

Oliviera’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre çekim sırasında sürekli bölgeden ayrılması istendi. Bir süre sonra olay yerine polis de geldi.

RUHİ ÇENET’İN VİDEOSUNUN ARDINDAN GELDİ

Oliveira’nın çalışmasının yayımlanması, Türk YouTuber Ruhi Çenet’in Hasidik Yahudilerin yaşamını konu alan ve 81 milyon izlenmeye ulaşan videosunun ardından gerçekleşti.

Çenet’in çalışması ağırlıklı olarak Hasidik Yahudilerin yaşam biçimine odaklanırken Oliveira’nın videosunda federal fonlar, okul internet hizmetleri, ihale süreçleri ve danışmanlık şirketleri ele alındı.